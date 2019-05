Guld-Sandra strålede i vanvittig DM-finale

IKAST (Ekstra Bladet): Hun har ikke været den bedste målvogter i ligaen i denne sæson. Men stil en stor pokal op på en piedestal, og Sandra Toft får ild i øjnene og eksplosiver i samtlige led og legemsdele.

Den 29-årige landsholds-målmand lukkede butikken og sendte Team Esbjerg på guldkurs på en svær udebane i Ikast, og så kunne champagnen proppes og gulvet i Ikast søles ind i sur, fransk boblevand, der altid smager bedst, når man indtager det via porrerne i huden…

De mange medrejsende vestjyder kunne lade drøblerne gjalde mod loftet i den tætte IBF Arena, hvor temperaturen var tropisk fra start. Derfra blev det kun hedere i takt med scoringerne.

Team Esbjerg nappede guldet over to kampe med en sejr på 20-19 efter 11-9 ved pausen. Ingen havde set spænding snige sig ind, men med to scoringer i slutfasen var hallen tæt på at eksplodere til sidst.

Sandra Toft tog tæt på hver anden bold i en første halvleg, der blev en demonstration i defensiv organisation i topklasse fra begge kvindskaber tilsat en ordentlig ladvogn tekniske fejl.

Guld-Sandra sørgede for, at DM-pokalen havnede i Esbjerg. Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2019

Undtagen i målet hos folkene fra vest- og nu også guldkysten!

Sandra Toft har prøvet at vinde EHF Cup med Tvis-Holstebro, tre norske mesterskaber og pokaltriumfer med Larvik. Hun prøvede i 2013 at stå som taber i en DM-finale mod netop Herning-Ikast – eller FCM Håndbold, som det hed dengang.

Tirsdag aften kunne hun endelig triumferende strække armene i vejret og jublende lade den vanvittige glæde buldre ud under hvælvingerne i Ikast. Den triumf skal nok kaste en hærskare af festsange og velfortjent gane-væske af sig resten af natten, men holdkammeraterne behøver vist ikke være nervøse for at tabe drink-glassene.

Sandra Toft skal nok redde sådan sikkert hvert andet, inden det rammer gulvet…

Hun og de øvrige landsholdsspillere kan oven i købet tage den sidegevinst med, der hedder, at de nu har fri helt til mandag, når landsholdet samles i København. Dermed kan Sandra Toft såmænd også nå at få pakket et par flyttekasser, inden hun tager afsked med Esbjerg og flytter harpiksbøtterne til Brest i Frankrig fra næste sæson.

Team Esbjergs Vilde Mortensen Ingstad jubler efter en scoring. Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2019

Holdene fulgtes tæt ad – men med gæsterne en spids foran hele første halvleg. Ikke mindst takket være Sandra Toft, der nappede otte af 17 forsøg og altså en redningsprocent på magtfulde 47.

Den udbyggede hun såmænd blot efter pausen, så hun ved 13-17 bonede ud med hele 50 pct. 13 parader på 26 midtjyske skud!

Herning-Ikasts smallere trup blev decimeret med endnu en stor profil, da Helene Fauske kort før pausen grædende måtte hjælpes fra banen. Hun var indtil da det energiske og også relativt målbevidste omdrejningspunkt hos Herning-Ikast. Ind måtte så veteranen Trine Troelsen til sin sidste optræden som elitehåndboldspiller.

Hjemmeholdet stred såmænd fornuftigt, men vestjyderne udbyggede føringen til 15-10 og lod ikke værterne komme tættere på end minus tre bortset fra Trine Troelsens reducering til 18-20 halvandet minut før tid.

Hvor de i den første kamp havde succes over fløjene, så mødte de også der en mur denne tirsdag. Den hed Sandra Toft. Guld-Sandra!

Team Esbjerg kunne lade sig hylde som dansk mester efter sejren mod Herning-Ikast Håndbold. Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2019

