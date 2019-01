Guldet blev grundlagt i Caribien

HERNING (Ekstra Bladet): Nikolaj Jacobsen stod med en øl i hånden. Den havde han om nogen fortjent.

- Jeg tror sgu ikke, det er en guldøl. Men jeg kan faktisk godt lide en guldøl.

- Nå, men tillykke med guldet og med øllet.

- Tak, skal du have.

- Det er en fuldstændig overlegen VM-kampagne i har gennemført. Ikke en eneste kamp har i for alvor været i problemer. Kan du forklare det?

- Uden at det skal lyde arrogant, så mener jeg, vi godt kan tillade os at kalde os for fortjente verdensmestre. Hvis jeg skal forklare det, kan jeg kun vende tilbage til den tur til Guadeloupe, som franskmændene inviterede os på sidste sommer.

- Den gjorde en masse godt for os. Vi havde gode møder og gode aftener med et par øl, lidt caribisk rom og karaoke. Vi blev rystet tættere sammen, og så lagde vi en god plan for, hvad det egentlig var, vi ville.

- Vi havde nogen gode snakke. Også med en sportspsykolog fra Team Danmark om hvordan vi kunne sætte ord på de ting, vi forventer af os selv og på de ting, vi gerne vil. Den målrettethed og den fokusering som siden har været fra spillerne, tager jeg hatten af for.

- De har holdt næsen i sporet hele vejen og ikke afveget på noget tidspunkt. De har arbejdet stenhårdt for at nå vores mål.

- Hvis jeg skal forklare guldet, så har Mikkel og Lauge gennem hele turneringen spillet på et vanvittigt højt niveau. Mads Mensahs forsvarsniveau har været ekstremt højt. I dag i angrebet viser han også høj kvalitet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mikkel Hansen har spillet på et højt niveau gennem hele VM. Foto: Jens Dresling

- Desuden kom Morten Olsen ind fra bænken, og når de andre blev lidt trætte og stod og kiggede, kom han ind med den der superarm og bombede målene ind.

- Den midterblok vi havde i dag med Møllgaard og Anders Zachariassen har overrasket alle. Jeg tror sgu ikke, at nogen – og det er inklusive mig selv – havde troet på, at den ville stå så knivskarpt, som den har gjort både i semifinalen og i finalen.

- Stor respekt til Møllgaard for at gå ind og tage over på René Tofts position midt i slutrunden. Og så har vi haft to fløje, som stort set ikke har brændt i hele turneringen. Og i dag var Niklas Landin – i den største kamp på dansk grund – fremragende. Vi vinder målmandsduellen klart i dag. Det gør også, at tingene bliver nemmere, siger Nikolaj Jacobsen som med VM-guldet også har kvalificeret holdet til OL i Tokyo i 2020.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vi har blæst dem ud

Da René Toft Hansen forlod VM med en skade, udpegede Nikolaj Jacobsen straks Henrik Møllgaard som sin nye forsvarsdirigent. Og det var en stolt Møllgaard, der stod mod guldet om halsen en halvsen aftentime i Boxen.

- Vi var klar over, at den helt store chance for at vinde VM lå på hjemmebane. Men stadig skulle tingene passe sammen. Harmonien på holdet skulle være der, og vi skulle have den rigtige erfaring og sult. Det var et større puslespil.

- Det her var måske en once in a life time mulighed. Og nu har vi spillet 10 kampe og været fuldstændig overlegne. Også mod de rigtigt dygtige hold, som vi gerne vil måle os imod. Vi har blæst dem ud.

- Hvad har Nikolaj Jacobsen betydet for det her?

– Han har stor betydning. Vi er dygtige taktisk og teknisk, og vi er dygtige til at få rettet tingene til. Det gør, at det er nemmere at holde en ro derinde. Når de andre retter lidt til, har vi hele tiden modtræk. Og så er Nikolaj en god fyr, som også er en del af fællesskabet. Han kan sagtens give skideballer og hænge folk ud, når der er brug for det.

- Han taler meget om, at han har ændret holdets udtryk.

- Jeg er enig. Det bedste er, når det kommer indefra, men kan man ikke det, er det godt, der kommer en og siger, nu vil jeg faneme se nogen, der smider sig på knæene og som ligner nogen, der vil gå i krig for Danmark. Så skal det pæne spil nok komme bagefter. Det har været fint at blive mindet om, at der skal mere end bare champagnehåndbold til, siger Henrik Møllgaard.

GULD - Og Danmark er slet ikke færdig endnu!

Danmark vinder VM-guld - ydmyger Norge!

Lægger sig fladt ned - topkarakterer til hele guldbanden