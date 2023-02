Guldfuglen bliver i sit bur: VM ændrer intet

Ekstra Bladet giver dig her et overblik over VM-truppens udsigter, når de vender hjem til deres klubber

Det danske landshold har med meget få smuttere leveret en fuldkommen VM-slutrunde i Sverige og Polen de sidste par uger.

Både offensiv og defensiv har været fremragende, og det afspejles eksempelvis i, at Danmark var inden finalen det mest scorende hold ved VM og i scoringsprocent (72) kun er overgået af kroaterne (73). Niklas Landins og Kevin Møllers præstationer i målet er blandt VM's bedste.

Men spørger man rundt i det danske håndbold-landskab, er de fremragende præstationer egentlig ikke noget, man skal forvente vil få den store betydning for de danske spilleres fremtid i klubberne.

- Simon Pytlick er det bedste eksempel. Han har leveret en imponerende præstation ved VM, og man kan godt tale om, at hans markedsværdi er forbedret. Men de klubber, der holder øje med ham, kendte ham også inden VM. De vidste, at der her kom en dygtig, ung dansker, siger en unavngiven kilde med stor indsigt i både dansk og europæisk håndbold.

Simon Pytlick har forlænget sin kontrakt med GOG, så den løber til sommeren 2025. Han har over for Ekstra Bladet givet udtryk for, at han gerne vil prøve sig selv af i udlandet på et tidspunkt. Men det behøver bestemt ikke være nu, og når det sker, handler det for den 22-årige back lige så meget om at finde en klub, der spiller den slags håndbold, der tiltaler ham, som økonomien.

Fuldstændig som makkeren fra GOG og landsholdet, Mathias Gidsel i Füchse Berlin.

Ekstra Bladet har gennemtrevlet den danske VM-trup, og fremtiden ser således ud:

Målvogtere

Niklas Landin og Kevin Møller (begge 34 år)

Foto: Lars Poulsen

Landin er VM's bedste målmand, og han skifter fra Kiel til Aalborg til sommer. Vil være tæt på 38, når kontrakten udløber om tre år. Slutter nok karrieren dér.

Kevin Møller har kontrakt med Flensburg til 2027. Den relativt korte spilletid ved VM har ikke ændret noget på hans markedsværdi.

Fløje

Johan Hansen (28 år)

Foto: Lars Poulsen

På kontrakt i Flensburg til 2025. Færøske Hansen har gjort en god figur ved VM, men har måttet vige pladsen for Niclas Kirkeløkke, der dækker bedre op.

Hans Lindberg (41 år)

Foto: Lars Poulsen

Kontrakt udløber i Füchse Berlin efter denne sæson, og veteranen har ikke fundet nogen ny klub endnu. VM har ikke gjort det bedre, og han har været oversidder siden mellemrunden.

Emil Jakobsen (25 år)

Kontrakt med Flensburg til sommeren 2026. Han har en god alder med mange år foran sig, og hans VM har været rigtig godt. Kan udvikle sig til at blive verdens bedste venstrefløj

Magnus Landin (27 år)

Foto: Lars Poulsen

Kontrakt med Kiel til sommeren 2025. Voldsomt rutineret allerede og er med sit stærke forsvarsarbejde specielt på landsholdet meget interessant. Dækker ikke så meget op i Kiel. Til gengæld ikke scoret så meget ved VM.

Bagspillere

Niclas Kirkeløkke (28 år)

Foto: Lars Poulsen

På kontrakt i Rhein-Neckar Löwen til sommeren 2024. Har skrevet kontrakt med Flensburg allerede. Var ikke udtaget i første omgang men kom ind i mellemrunden og markerede sig stærkt i forsvaret. Til gengæld brugt på fløje i offensiven, hvilket ikke er hans spidskompetence.

Rasmus Lauge (31 år)

Foto: Lars Poulsen

Er på vej hjem til BSV på en femårig aftale fra sommerpausen. Voldsom skadeshistorik og kombineret med alderen er Lauges markedsværdi ikke just tårnhøj. Det er rutinen og evnerne til gengæld.

Mathias Gidsel (23 år)

Foto: Lars Poulsen

Tegnede i efteråret en langtidskontrakt med Füchse Berlin til 2028, og det er tyskerne glade for, for han fortsætter med at imponere og tilhører verdenseliten, hvilket VM igen har været et bevis på.

Mads Mensah Larsen (31 år)

Forlængede sidste år sin kontrakt med Flensburg til 2026 og vil der være lige knap 35 år, når den udløber. VM har ikke gjort det vilde ved hans markedsværdi som følge af hans faste plads som indskifter.

Mikkel Hansen (35 år)

Tegnede sidste år en treårig kontrakt med Aalborg og er derfor på kontrakt to et halvt år endnu i den danske storklub. Vil være tæt på 38, når den udløber, og så er det nok på tide at sende pandebåndet til vask en sidste gang.

Michael Damgaard (32 år)

Foto: Lars Poulsen

Er på kontrakt i Magdeburg til næste sommer, og det er endnu uvist, hvad der så skal ske. VM har ikke just banket hans markedsværdi op, efter han var hasteindkaldt til truppen. Det er i Tyskland, han for alvor skal træde i karakter nu.

Jacob Holm (27 år)

Foto: Lars Poulsen

Kører stadig på den oprindelige kontrakt med Füchse Berlin. Den løber halvandet år endnu. VM har været skuffende, og han er gået fra førstereserve i angrebet til en plads langt nede på bænken.

Mads Hoxer (22 år)

Foto: Lars Poulsen

Bagest i rækken her som følge af et par sløje indsatser tidligt i turneringen. Lang kontrakt med Aalborg (til 2026), og han skal nok fortsætte sin rivende udvikling. VM har bare ikke været scenen for bagspilleren.

Simon Pytlick (22 år)

Foto: Lars Poulsen

Guldfuglen bliver i sit sydfynske bur lidt endnu. GOG har kontrakt på ham til 2025, men budkrigen er ifølge Ekstra Bladets oplysninger godt i gang, og spørgsmålet er, om han ikke er væk allerede næste sommer. VM har i hvert fald kun hævet prisen betragteligt for den stærke venstre back.

Stregspillere/forsvarsspillere

Magnus Saugstrup (26 år)

Foto: Lars Poulsen

Bundesligaens bedste forsvarsspiller har været blandt Danmarks bedste ved VM, og Magdeburgs forlængelse til 2026 var et klogt træk. I meget høj kurs og kan tiltrække bejlere fra de største adresser efter denne slutrunde.

Henrik Møllgaard (38 år)

Foto: Lars Poulsen

Kontrakten med Aalborg udløber næste sommer, og alle andre end Møllgaard tror, det så er karrierestop, der venter. Selv mener han nok, han kan fortsætte, hvis fysikken kan klare det. Vurderet på dette VM kan han fortsætte 10-12 år endnu. Fremragende forsvarsgeneral.

Lukas Jørgensen (23 år)

Foto: Lars Poulsen

GOG-kontrakten løber til 2025, men alt peger på, at han har landet en ny med Flensburg allerede fra sommerpausen. Parterne mangler bare at offentliggøre det. Lukas har ved VM vist, at han er fremtiden. Både på klub- og landsholdsplan.

Simon Hald (28 år)

Foto: Lars Poulsen

Skifter hjem til Aalborg fra sommerpausen – og fem år frem. VM har ikke været så god, som man havde kunnet ønske. Forsvarsarbejdet har været hullet, og han står klart efter Saugstrup og Møllgaard i hierarkiet.