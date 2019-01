Guldhelt i tvivl om fremtiden: Landsholdsstop lurer

Danmark vandt søndag VM-guld i håndbold for første gang på herresiden med finalesejren på 31-22 over Norge. For 37-årige Hans Lindberg blev det en lidt underlig turnering.

Fløjen blev skadet i åbningskampen mod Chile og blev skiftet ud af truppen, og siden blev han ramt af, at et hold kun må skifte ud tre gange i turneringen.

Skadede René Toft Hansen blev erstattet med Henrik Toft Hansen som den anden udskiftning, og derefter valgte landstræner Nikolaj Jacobsen at gemme den sidste udskiftning i tilfælde af, at et målmand blev ukampdygtig.

Men da det ikke skete, blev Lindberg skiftet ind i truppen inden finalen i stedet for Johan Hansen.

- Det betyder meget for mig, at jeg var med i finalen. Men det skal ikke handle om mig. Vi er et hold, der er sammen om det her, siger Hans Lindberg.

Lindberg fejrer guldet med familien. Foto: Claus Bonnerup

Han havde dog været klar til at træde ind i truppen meget tidligere.

- Jeg vil vove at påstå, at jeg var blevet skiftet ind tidligere, hvis der ikke havde været en regel om højst tre udskiftninger. Jeg var klar efter fem dage og kunne allerede have spillet gruppekampen mod Norge.

- Det gik hurtigere, end lægerne forventede. De undervurderede, hvor hurtigt jeg heler som 37-årig. Men på dette hold bidrager man også uden for banen, pointerer Hans Lindberg.

Han blev skiftet ind til de sidste minutter til et øredøvende brøl fra tilskuerne. Om det også var hans sidste slutrundeoptræden, er han ikke klar til at svare på.

'Hans majestæt' Hans Lindberg. Foto: Ritzau Scanpix

Han har ikke besluttet, om han fortsætter karrieren på landsholdet.

- Det har jeg ikke taget stilling til eller snakket med Nikolaj (Jacobsen, red.) om. Det er afsindigt hårdt at træne med landsholdet, men det er også sjovt at være en del af truppen.

- Det er svært at beskrive i et øjeblik som dette, hvor man bliver belønnet med, at alt går op i en højere enhed, og man er med til at skrive historie med en VM-titel. Men vi må se med fremtiden, siger Lindberg.

Fik gåsehud i VM-finalen: - Det er fuldstændig vanvittigt

Norske håndboldfans raser: Usportsligt, Danmark!

Nikolaj fik sit guld: - Jeg er lige ved at tude