Györ tager CL-bronze trods stort Team Esbjerg-comeback

Team Esbjergs håndboldkvinder må som sidste år tage tomhændede fra Final 4-stævnet i Champions League. Søndag tabte danskerne bronzekampen til ungarske Györ med 27-28.

Esbjergenserne leverede ellers et fremragende comeback efter at have været bagud med ni mål tidligt i anden halvleg, men missede muligheden til sidst.

Vestjyderne leverede en første halvleg, som ikke modsagde Jesper Jensens spådom om, at holdet nok kunne få svært ved at levere 100 procent i bronzekampen med en DM-finale lurende lige om hjørnet.

Efter tre minutter var danskerne foran 3-2, men herefter gik holdet fuldstændig i stå.

Landsmand og tidligere Esbjerg-spiller Sandra Toft i Györs mål pillede Jesper Jensens tropper fuldstændig ned.

Efter 17 minutter måtte Jesper Jensen kalde til timeout, efter at Esbjerg kun havde scoret et enkelt mål de seneste 14 minutter. På det tidspunkt rundede Sandra Toft en redningsprocent på utrolige 70.

Amalie Milling fik ikke fat i ret meget i målet med en redningsprocent på 14 og blev erstattet af Anna Kristensen. Sandt at sige fik Milling heller ikke ret meget hjælp fra sit hullede forsvar.

Ved pausen var danskerne nede med 9-16, og håbet om trods alt at vende hjem med bronzemedaljer om halsen syntes så godt som forduftet.

Efter pausen sparede Jesper Jensen nogle af stamspillerne. Odense-kampen var afgjort i baghovedet. Det gav spilletid til folk som Michala Møller og fløjspilleren Beyza Türkoglu.

Til gengæld løftede holdet niveauet gevaldigt, Anna Kristensen brillerede mellem stængerne, og man fik pludselig skudt hul på muren Sandra Toft.

Fra 9-18 begyndte Esbjerg at æde sig ind på Györ, og pludselig var chancen for bronzemedaljerne tilbage i den lidt mærkværdige forestilling.

Ved 22-22 var der kontakt på måltavlen med 12 minutter igen, og pludselig kunne Esbjergs lille fanskare i hjørnet høres i hallen.

Györ fik dog hægtet sig på det vestjyske godstog, og da det hele skulle afgøres til sidst, faldt et par kendelser ud til Györs fordel.

Godt to minutter før tid blev Nora Mørks udligning annulleret for en tynd fejlscreening, og i stedet gjorde Györ det til 28-26 lige efter.

Danskerne fik chancen for udligning med bolden i de sidste 50 sekunder, men en angrebsfejl af Henny Reistad fjernede muligheden for at få kampen ud i forlænget spilletid.