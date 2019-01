Gyserkamp venter efter kæmpe nedtur: - Vi har alt at vinde

Sverige kunne spille sig i semifinalen med en sejr over Norge, men sådan skulle det ikke gå. Derfor venter der en nervepirrende kamp for Sverige mod Danmark på onsdag om videre avancement

HERNING (Ekstra Bladet): Mange danske fans håbede nok på en svensk sejr over Norge, men Sverige fandt aldrig deres topniveau.

Det blev til et skuffende resultat for svenskerne, der tabte med 30-27 til Norge.

Kim Andersson siger til Ekstra Bladet, at en dårlig første halvleg og start på anden halvleg gjorde udslaget.

- Det er svært at sige, hvad der gik galt specielt i første halvleg. Vi bliver dog straffet, hvor de fanger vores bolde.

- Vi begynder senere hen at spille mere mod målet og får også målene, men i starten af anden halvleg var de jo foran med syv mål, og det blev afgørende for kampen.

- Hvad skal I gøre anderledes mod Danmark?

- Rigtig meget. Vi skal op imod hold, der har 15.000 mennesker i ryggen, og for os vil det blive en meget hård kamp, men vi har alt at vinde. Vi skal bare prøve at glemme denne kamp.

- I lavede en del fejl i første halvleg. Hvordan kan det være?

- Vi var lidt for naive i angrebet. Vi kom frem til chancer, når vi kom i fart og spillede bredt, men vi spillede for meget indover midten.

Respekt

Den 36-årige stjerne på det svenske hold har meget respekt for Danmark, og for svenskerne skal de først i ilden igen på onsdag.

- Danmark er et rigtig godt hold, men vi har lidt tid til at lade batterierne op, siger Andersson.

Med resultatet betyder det, at Danmark kan tillade at tabe med fem mål til Sverige, hvis Norge planmæssigt vinder over Ungarn onsdag. Ungarn kan dog hjælpe Danmark ved at stjæle point fra nordmændene.

Hvis Danmark taber med fem mål og scorer et vist antal mål, går Danmark videre som nummer to, mens Sverige får førstepladsen.

De danske drenge kan også vælge selv at afgøre det og vinde over vores svenske naboer. Så vil vi gå videre som nummer et fra gruppen til semifinalerne.

Danmark spiller mod Sverige 20:30 på onsdag i Boxen. Norge - Ungarn går i luften samme dag 18:00.

