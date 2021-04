Håber ikke vi skal tvangs-vaccineres

Dansk OL-guldvinder havde corona for et år siden, men har ikke noget hastværk med at blive vaccineret inden Tokyo

Skal OL-atleterne foran i køen, så de kan nå at få to skud vaccine, inden OL i Tokyo starter sidst i juli – eller skal de bare blive i køen og tage det, som det kommer?

Debatten raser med en vis forudsigelighed i holdningerne. Mads Mensah har en mere skæv tilgang til diskussionen om, hvorvidt de olympiske stridsfolk skal foran i køen:

- Jeg må indrømme, at det har jeg ikke den helt store holdning til. Helt personligt må jeg sige, at jeg ikke håber, det ender i en eller anden situation, hvor man er tvunget til at tage en vaccine. Men det kan da godt være, det er det, det ender med, hvis man skal kunne gennemføre OL, siger Mads Mensah.

Bagspilleren har haft covid-19 tættere på end de fleste, fordi håndbold indeholder rigelige doser sved, spyt og blod udvekslet indendørs.

Mads Mensah under træningen tirsdag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det lykkedes Danmark at vinde VM-guld i Kairo uden at blive ramt af nye tilfælde af corona. Emil Jakobsen bonede godt ud positiv, men det var fordi, han tidligere havde haft sygdommen.

Til gengæld blev truppen ved sidste samling i Aalborg ramt, da Hans Lindberg testede positiv og smittede bl.a. Jacob Holm, Lasse Andersson, Henrik Møllgaard og evigt uheldige Lasse Møller.

Mads Mensah blev ikke ramt men måtte 14 dage i isolation ved hjemkomsten til Flensburg. Til gengæld var han en af de første, der blev ramt tilbage i marts 2020, og dermed er hans immunitet i forhold til corona formentlig slidt op.

Alligevel er han ikke nervøs.

- Det haster ikke for mig at blive vaccineret, så det er ikke noget, jeg bruger specielt meget energi på at tænke over.

Du vil altså ikke føle dig mere tryg ved at være vaccineret, når du tager til Tokyo?

- Nej, overhovedet ikke. Det har ikke noget at sige i forhold til, om jeg føler mig tryg ved at tage af sted.

Nikolaj Jacobsen vil kun føle sig tryg, hvis han tager gennemvaccineret til Tokyo. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Heller ikke det faktum, at flere blev ramt under sidste samling, får ham til at ryste på stemmen:

- Vi gjorde det fint sidste gang, og så gik det lidt galt alligevel. Denne gang har vi enkeltværelser, og der er andre tiltag, så det er fint, men man må bare acceptere, at vi spiller håndbold, og vi tager fat i hinanden og kommer tæt på. Jeg har heller ikke tænkt mig at sidde på værelset og kigge ind i væggen hele ugen, siger Mads Mensah.

- Vi skal selvfølgelig tage vore forholdsregler, det gjorde vi også sidst, men så var uheldet ud alligevel. Det var ikke rigtig nogens skyld. Det var bare en del af det at bevæge sig rundt, siger han.

Nikolaj Jacobsen har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at han kun føler sig tryg, hvis alle mand er vaccineret inden OL.

Synes du, OL-atleter skal foran i køen?

- Det er svært at svare på. Jeg synes jo, man skal holde sig i den kø, man nu er i, det er den måde, vi er opdraget på i Danmark. Men på den anden side skal jeg være ærlig at sige, at jeg vil da være mest tryg ved at rejse til Japan og vide, jeg er fuldt vaccineret, siger landstræneren.

