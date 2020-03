Håndbold-darling i 'comeback' på landsholdet

Det er ikke bare på landstrænerposten, de danske håndboldkvinder skal vænne sig til et nyt ansigt.

Efter ansættelsen af Jesper Jensen som ny landstræner har Dansk Håndbold Forbund (DHF) nu også hentet et nyt ansigt ind i rollen som team manager.

Valget er faldet på den tidligere fløjspiller Christina Roslyng, som afløser en anden forhenværende landsholdsprofil, Mette Vestergaard. Vestergaard har haft tjansen siden 2015.

Christina Roslyng kalder i en pressemeddelelse fra DHF opgaven 'vildt spændende'.

- Her kan jeg kombinere min erfaring fra min egen aktive karriere som spiller med min erfaring fra det civile liv inden for både HR og ikke mindst sportspsykologi i blandt andet Team Danmark-regi.

- Jeg brænder for at udvikle mennesker, og derfor ser jeg også frem til igen at blive en del af et præstationsmiljø, hvor jeg kan sætte mine kompetencer i spil i forhold til spillerne og resten af ledergruppen, siger Christina Roslyng.

Som aktiv spillede Roslyng 129 landskampe og var med på det hold, der vandt OL-guld i Sydney i 2000.

Der kommer også nye kræfter til i landsholdets sundhedssektor, hvor Morten Storgaard tiltræder som holdlæge. Storgaard er i forvejen et kendt ansigt i DHF, hvor er han også er læge for herrelandsholdet.

- Morten Storgaard er en yderst kompetent person, der har været en fast del af Dansk Håndbold Forbunds sundhedssektor. Christina Roslyng bidrager med en enorm erfaring fra sin karriere på og uden for banen, siger landstræner Jesper Jensen.

