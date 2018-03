Håndbold-darling tvunget til stop: Hun kunne være blevet en af de allerbedste

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen var vild med Lærke Møllers måde at spille på, og han vurderer, at hun uden sine mange skader kunne være blevet en af håndboldens allerbedste

Torsdag meddelte Lærke Møller, at hun trods sine blot 29 år måtte stoppe sin aktive karriere som håndboldspiller,

Gentagne skader satte en stopper for playmakeren, der som teenager blev udskreget til at blive den næste store verdensstjerne.

Sådan kom karrieren ikke til at gå. Flere gange måtte hun melde afbud til vigtige turneringer - den sidste i 2015, hvor netop en korsbåndsskade forhindrede hende at blive en del af Klavs Bruun Jørgensens VM-trup.

Det var han ærgerlig over dengang - ligesom han er trist over karrierestoppet i dag.

- Lærke var en dygtig spiller, der besad kvaliteter i de fleste af spillets facetter. Men hun var også taktisk stærk. Vi har også taktisk stærke spillere i dag, men jeg tror faktisk ikke, at jeg siden hende har set en, der var bedre til den del af spillet.

- Desuden var hun ekstremt eksplosiv. En spillertype, jeg har ledt længe efter på landsholdet, siger Klavs Bruun Jørgensen, der ikke er i tvivl om, at det er Lærke Møllers kompromisløse spillestil, der har givet hende flere knubs end de fleste.

Skaderne gjorde, at det blot blev til 51 landskampe i den rød-hvide trøje - og blot to slutrunder.

Hun var ellers med til VM i Kina i 2009, men rev akillessenen over inden åbningskampen. Derefter spillede hun året efter et flot EM på hjemmebane. Siden kom en stribe afbud på grund af skade, men hun tog en tørn igen ved EM i 2014, hvor hun paradoksalt nok blev indkaldt som reserve for en knæskadet Lotte Grigel.

Senest havde nytiltrådte Klavs Bruun Jørgensen udtaget hende til VM i 2015, hvor altså en korsbåndsskade stoppede hende - og slutteligt kostede hende karrieren.

En karriere, der kunne være blevet rigtig stor, spår landstræneren.

- Det er naturligvis svært at gisne om hvis og hvis. Men hvis hun ikke havde været så hårdt ramt af skader, så havde hun forudsætningerne for at blive en af de allerbedste, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Lærke Møller har siden 2016 været på kontrakt i Esbjerg, men komplikationer med knæet og gentagne operationer har resulteret i, at hun ikke har spillet en eneste kamp for klubben.

Se også: Knust dansk håndbolddarling siger stop: Kroppen kan ikke mere

Se også: Klavs Bruun næsten grædefærdig efter profilens uheld