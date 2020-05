Håndbold-journalist Peter Bruun er død

En af de førende journalister i håndboldens verden Peter Bruun er død i en alder af 64 år, skriver European Handball Federation i en pressemeddelelse fredag.

Bruun tabte mandag kampen til kræft, da han døde i Frederikshavn mandag.

EHF skriver videre, at Bruun var en af dem, der har arbejdet længst for foreningen, efter som han i knap to årtier har dækket klub- og landsholdsturneringer i adskillige tilfælde for dem.

En god sjæl

Forbundet vil huske ham for hans udvidede kendskab til sporten, og kolleger vil huske ham for sit gode humør og den gode sjæl, han bibragte samtaler og hele holdet.

Han var ligeledes god til at hjælpe yngre kolleger, ligesom han altid var klar med gode råd, skriver EHF videre.

På den måde har han ikke bare bidraget i form af sit eget omfattende arbejde, som for altid vil stå til skue, men også i form af den fremtidige dækning af håndbold i Europa.

Peter Bruun sagtnede aldrig farten i forhold til sit arbejde trods kampen mod kræft. Hans seneste arbejde blev udgivet blot dage før hans død.

Han vil blive savnet enormt, tilføjer EHF.

Se også: 'En sørgelig dag for dansk håndbold'

Se også: DHF-formand: EM uden tilskuere er en mulighed

Se også: Kolding-ledelse trækker sig efter økonomisk kamp