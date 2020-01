Håndbold-legende sælger luksuslejlighed

Dobbelt olympisk guldvinder og mere end 800 scoringer for det danske damelandshold i håndbold.

Der var ikke den titel, Camilla Andersens ikke vandt med landsholdet. Trofæskabet følger næppe med, men nu har du mulighed for at overtage hendes københavnske liebhaverlejlighed.

115 kvadratmeter på 12. sal med dertilhørende udsigt til havnen og Islands Brygge.

Udsigten er hjulpet godt på vej af de store panoramavinduer og lejlighedens overdådige altan, der med sine 48 kvadratmeter er på størrelse med en større studiebolig.

Camilla Andersen blev optaget i Dansk Idrætsforbunds Hall of Fame i 2012. Arkivfoto: Mogens Flindt

Lejligheden blev solgt for 6,1 millioner kroner i slutningen af juli sidste år og er i denne omgang sat til salg for 7,5 millioner kroner. Det kunne umiddelbart tyde på en god hurtig forretning, men håndbold-legenden har skudt en del mere i lejligheden end købsprisen.

- Det er ikke den helt store fortjeneste, parret kan se frem til. De overtog dengang noget af et håndværker tilbud, som de siden har brugt over en million kroner på at renovere, siger ejendomsmægler Claus Haagensen fra Paulun Bolig, der skal sælge lejligheden.

Oveni den luksuriøse lejlighed, så får køberen også noget så eftertragtet som en københavnsk parkeringsplads med i handlen - og hvis du foretrækker at komme rundt til vands, så er der også mulighed for at tilkøbe en bådplads.

Camilla Andersens lejlighed kan ses hos Paulun Bolig,