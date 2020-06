Håndbold-legenden sælger luksus-lejlighed

Camilla Andersen har skilt sig af med sin lejlighed på Islands Brygge for et større millionbeløb

Det er blevet til meget guld i Camilla Andersens håndbold-karriere, og nu kaster bolig-situationen også god gevinst af sig.

Sammen med fruen, Charlotte Pedersen, købte hun en lejlighed på Islands Brygge sidste år for 6,1 millioner kroner.

Den er nu blevet solgt igen, skriver boliga.dk.

Der kan meget vel være tale om en millionfortjeneste for den tidligere håndboldspiller, som i april satte et prisskilt på 7,3 millioner kroner på lejligheden.

Lejligheden blev oprindeligt sat til salg for 7,5 millioner i januar, men prisreguleringen fik for alvor sat gang i salget, der skete i maj.

Køberen kan se frem til 112 kvadratmeter på 12. etage med lidt af en udsigt.

Herunder kan du se et billede af lejlighedens udsigt. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

Foto: Paulun Islands Brygge

Dyr adresse

Den endelige pris, der er blevet betalt for lejligheden, oplyser siden ikke, men den må formodes at ligge i omegnen af det prisskilt, der blev sat på den.

Lejligheden er nemlig beliggende i et af de dyreste områder på Amager.

Her har blandt andre skuespilleren Dar Salim købt lejlighed for 11,75 millioner kroner - også på Islands Brygge. I den har han 185 kvadratmeter at boltre sig på.

Camilla Andersen har vundet både EM-, VM- og dobbelt OL-guld med det enormt succesfulde danske landshold fra 1993 til 2000.

Hun har gennem flere år ageret håndboldekspert for DR Sporten og er desuden direktør i sit eget rejseselskab, Travel Sense.

Du kan se flere billeder af lejligheden her.

Se også: Pytlick tæt på landstrænerjob

Se også: Appelinstans afviser klubbers appel

Se også: Hvis jeg ikke skulle drømme om medaljer, så…