Håndbold-præsident angriber danske dommere

Et voldsomt oprør er brudt ud i det Internationale Håndboldforbund, IHF, hvor præsidenten Hassan Moustafa fra Egypten endnu engang har vist sig som en diktatorisk enehersker.

Den 78-årige egypter har set sig sur på de nordiske dommere, som han mener favoriserer de nordiske lande ved slutrunderne, og derfor vil han selv bestemme, hvem der skal dømme kampene.

Det fik i dag formanden for IHF’s dommerkomite, spanieren Ramon Gallego, til at sige op.

Det gør han i et åbent brev, som han har sendt til Ekstra Bladets journalist.

Gallego skriver om sin opsigelse:

- Årsagen er min alvorlige uenighed med IHF’s præsident, specielt på grund af hans indblanding i udvælgelsen af dommere, hvilket er særligt kritisk her, hvor vi nærmer os OL i Tokyo. Han sår tvivl om, hvorvidt de nordiske dommere er upartiske, når de dømmer andre nordiske hold.

- Min holdning er, at de bedste dommere skal nomineres til de største begivenheder uanset deres køn og nationalitet, og uanset hvor mange par der kommer fra samme land.

- IHF-dommerne er ærlige og professionelle, og jeg kan ikke tolerere nogen form for politisk pres, som kan true uafhængigheden hos dommerne. Vi skal i stedet give dem de bedste betingelser for at de kan udføre deres job, skriver Gallego.

Det danske dommerpar Mads Hansen og Jesper Madsen dømte ved VM i Egypten i januar, hvor de fik stor ros. De er også udtaget til OL i Tokyo, som begynder om små to måneder.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hassan Moustafa har set sig sur på de nordiske dommere. Foto: Jens Dresling.

I følge Ekstra Bladets oplysninger er Hassan Moustafas især fortørnet over en kamp fra VM, hvor Egypten tabte en vigtig kamp mod Sverige med et enkelt mål. Kampen havde norske dommere.

Et andet opgør som Hassan Moustafa åbenbart også er blevet ophidset over, er fra en kvalifikationskamp mellem Norge og Rumænien. Her var dommerne fra Danmark. Det fremgår af et brev, som Gallego har sendt til IHF's eksekutivkomite. Et brev som Ekstra Bladet har haft lejlighed til at læse.

Ramon Gallego blev formand for IHF’s dommerkomite i 2017, og han siger selv, at han havde gang i 25 projekter, som nu bliver skrinlagt.

Den 65-årige spanier har været i håndbolden i hele sit liv, og han nyder stor anerkendelse i ikke mindst europæisk håndbold. Også hos DHF’s formand, Per Bertelsen.

Den danske håndboldformand sidder også i IHF’s styrelse. Han her bekendt med Gallegos opsigelse, men han ønsker ikke at kommentere sagen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hvis Hassan Moustafa selv vælger at stoppe som præsident er Per Bertelsen, som her klapper, klar til at tage over. Foto. Lars Poulsen.

Det siger også lidt om de betændte forhold, der er i IHF, hvor Hassan Moustafa nu i en menneskealder har styret alt med hård hånd. Han er umulig at vælte, fordi han har de mange lande i Afrika og Asien bag sig. Men håbet er - ikke mindst hos europæerne - at Moustafa selv vælger at stoppe på forbundets kongres til november.

Hvis det sker, er Per Bertelsen sandsynligvis en kandidat til posten som præsident for IHF.