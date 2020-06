Håndboldforbund lukker kvindernes CL ned før tid

Der bliver ikke fundet en vinder af kvindernes Champions League i håndbold i denne sæson.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) meddeler fredag, at Final 4-stævnet samt kvartfinalerne, der også manglede at blive spillet, er aflyst efter i første omgang at være blevet udskudt til starten af september.

Det er uvished omkring coronapandemien, der får EHF til at droppe planerne om at færdiggøre 2019/20-udgaven af turneringen.

Team Esbjerg skulle have mødt Buducnost fra Montenegro i kvartfinalen, men de danske mestre må altså se drømmen om en europæisk triumf fordufte.

Alle de resterende kampe i Champions League skulle have været spillet i Budapest fra 3. til 6. september.

- Vi har altid været i tæt kontakt med Ungarns håndboldforbund, der jævnligt opdaterede os angående restriktioner og begrænsninger i forhold til internationalt rejsende og afviklingen af store begivenheder, siger EHF-præsident Michael Wiederer.

- Der er stadig uvished angående udviklingen (af coronapandemien, red.) på tværs af Europa og derfor også konsekvenser for en håndboldfestival foran entusiastiske fans.

EHF meddeler, at aflysningen af denne sæsons udgave af Champions League ikke får indflydelse på næste sæsons turnering. Den er sat til at gå i gang i midten af september.

Her er både Team Esbjerg og Odense Håndbold blandt deltagerne.

Ungarske Györ sidder tungt på Champions League-tronen efter at have vundet tre år i træk.

Det er stadig EHF's plan at afvikle herrernes Final 4-stævne i Champions League i slutningen af december.