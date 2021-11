Håndboldlegende stjæler sejren fra GOG

Der var masser af drama, da GOG onsdag tog imod franske Nantes i European League.

Det fynske hold bragte sig foran med et minut tilbage, men en udligning af den makedonske håndboldlegende Kiril Lazarov cirka ti sekunder før slutfløjtet førte til, at det blev 29-29.

Dermed tog begge hold et point i Jyske Bank Arena i Odense, der til lejligheden havde erstattet Gudmehallerne som GOG's hjemmebane.

Det betyder, at både GOG og Nantes nu har syv point efter halvdelen af kampene i deres gruppe. Det er ét færre end tyske Lemgo, som har otte. Det kan Benfica også komme op på senere tirsdag.

GOG fik hurtigt en rolle som det jagtende hold mod Nantes. Det franske hold startede godt og var foran 3-0, før GOG kom på tavlen.

Langsomt fik GOG indhentet gæsterne, og ved 9-9 stod det for første gang siden i starten lige. Der skulle dog stadig gå lidt tid, før den første danske føring kom.

Det skete ved 14-13, som Lukas Jørgensen scorede til. Det var midt i en god GOG-stime. Det blev 16-13, inden Nantes med første halvlegs sidste mål gjorde det til 16-14.

I anden halvleg blev der hurtigt vendt op og ned på tingene. Nantes kom igen godt ud af startblokken, og efter lidt over ti minutter var gæsterne foran 22-19.

GOG begyndte at have det svært. Mickael Robin, der havde taget over for Emil Nielsen i Nantes-målet, tog godt fra mellem stængerne, mens den fynske defensiv kæmpede med at dæmme op for det franske angreb.

Men GOG kløede på, og med tre mål i træk blev der reduceret til 23-24. Nantes fik gjort det til 25-23, hvilket der stod på måltavlen i lidt over fem minutter, inden Mathias Gidsel igen fik bragt forskellen ned på et enkelt mål.

Med syv minutter igen blev der udlignet, og GOG lod til at have tur i den.

For første gang siden 17-16 kom GOG foran på et straffekastmål af Jerry Tollbring med lidt over tre minutter tilbage.

Nantes reducerede igen, men GOG havde altså nu fordelen af at kunne bringe sig foran og lægge pres på gæsterne. Ved 28-28 med under et minut tilbage kaldte GOG-træner Nicolej Krickau en timeout for at sætte angrebet op.

Det gjorde han godt. Simon Pytlick endte med at stige til vejrs og banke bolden op i hjørnet til 29-28. Så tog Nantes en timeout i håbet om at redde et enkelt point med sig hjem.

Det skete altså efter en udligning af den makedonske håndboldlegende Kiril Lazarov med cirka ti sekunder tilbage.

