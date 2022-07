Håndboldspiller opgiver comeback efter hjernerystelse

Håndboldspilleren Rasmus Boysen opgiver at gøre comeback, fem måneder efter at han pådrog sig en hjernerystelse i et opgør i landets bedste række.

29-årige Boysen stødte sammen med en modspiller, da han sammen med Fredericia mødte Bjerringbro-Silkeborg.

- Jeg har det meget bedre nu, men desværre er der ikke noget, der indikerer, at jeg snart vil kunne vende tilbage til banen.

- Derfor er min professionelle karriere - med stor sandsynlighed - slut. Det gør ondt at sige højt, men ting sker af en årsag, fortæller Rasmus Boysen i et opslag på Facebook og Twitter.

Månederne efter uheldet kalder han for den værste periode i sit liv fyldt med store frustrationer.

Rasmus Boysen spillede i mange år for Skjern Håndbold, inden turen gik videre til Tønder, Ribe-Esbjerg og norske Elverum. I 2020 skiftede han til Fredericia, hvor hans kontrakt udløb efter sidste sæson.