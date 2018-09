Håndboldstjerne efter nøgen-læk: - Jeg var så flov

Et år efter lækken af Nora Mørks nøgenbilleder har håndboldstjernen overskud til at se tilbage på episoden, der påvirkede hende enormt

Det seneste år har ikke været et år, der gik, som Nora Mørk havde planlagt.

Den norske håndboldstjerne fik i efteråret 2017 hacket sin telefon og i alt 31 billeder - mest selfies og enkelte uden tøj på - blev spredt på nettet.

Nora Mørk har fået sagen på afstand, men hun indrømmer i dag i et interview til programmet 'Lindemo' med journalist Anne Lindemo, at tiden lige efter, at hun fik det at vide, var ganske forfærdelig.

- Jeg var så flov. Jeg skammede mig ekstremt meget. Bare det at tage telefonen og ringe til sin far og sige, at det er sket, tog mig en del uger, forklarer Nora Mørk i programmet.

Her fortæller hun også, at det var hendes tvillingesøster, Thea, der overbragte hende beskeden om, at billederne af hende var blevet spredt på internettet.

- 'Du skal sætte dig ned, politiet har ringet', sagde hun, og hun fortalte, hvad der var sket. Jeg husker, at jeg satte mig på sengen og gik fra nul til 200 i puls. Jeg begyndte at ryste, og mit hjerte faldt helt ned på gulvet. Jeg tænkte, 'er det her mig? Hvordan kan det være sandt?', siger Mørk.

Hun valgte at tage kampen op mod dem, der delte billederne, og det endte med, at 15 mænd betalte erstatning til Mørk, mens i alt ti af dem også modtog bøder for deres handlinger.

Det var nødvendigt for hende for at vise, at hun trods alt ikke lod sig kue - og for at give de senere dømte en lærestreg

- Jeg håber, at folk nu indser, at man ikke skal lægge sig ud med hvem som helst, siger den 27-årige Györ-spiller.

Hun kæmper lige nu med at komme tilbage, efter at hun i februar fik hun en alvorlig korsbåndsskade.

