Håndboldudvalg afviser nedskæring af dansk kvindeliga

Endnu en gang er et forslag om at gøre den danske liga for kvindehåndbold mindre afvist.

Udvalget for Professionel Håndbold har torsdag afvist et forslag, der blev fremstillet af Team Esbjerg, Herning-Ikast og Viborg HK, der lagde op til, at antallet af hold i ligaen skulle reduceres fra 14 til 12.

Det skriver TV2 Sport torsdag.

Det er anden gang på kort tid, at et forslag om færre hold i ligaen er blevet skudt ned.

Afvisningen af det seneste forslag er ikke sket med Dansk Håndbold Forbunds formand, Per Bertelsens, gode vilje.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde håbet, at vi havde taget en beslutning om at reducere fra 14 til 12 hold.

- Jeg mener stadig, at det har vist sig at være en fejl, at vi udvidede til 14 hold for nogle år siden, siger Per Bertelsen til TV 2 Sport.

DHF-formanden er et af seks medlemmer af Udvalget for Professionel Håndbold, som består af tre fra DHF og tre fra Divisionsforeningen Håndbold.

Mens det altså ikke bliver til en reducering af antallet af hold i kvindeligaen, så blev Udvalget for Professionel Håndbold torsdag enige om at skærpe kravene til de hold, der er i ligaen.

Mens de skærpede krav endnu ikke lægger fast, så vil de omhandle økonomi, organisation, sportsligt og kommercielt setup, skriver TV2 Sport.

Direktør i Divisionsforeningen Håndbold Thomas Christensen regner med, at man allerede fra den kommende sæson vil arbejde med 'nogle' krav, siger han til TV2 Sport.