Håner Danmark: Orker det ikke

Den svenske landstræner Tomas Axnér giver ikke meget for de danske VM-spilleres klage over temperaturen

Kulden er et problem.

Det lod de danske VM-spillere forstå efter den første VM-kamp mod Tunesien i spanske Granollers.

Danmark vandt kampen stort, men flere spillere påpegede efter kampen, at temperaturen overhovedet ikke var mellem de 18-23 grader, IHF's regler fastslår, den skal være.

Der var blot 16 grader, og flere spillere påpegede, at det var et problem.

Sverige spiller ikke i nordspanske Granollers, men langt længere sydpå ved Murcia, men landstræner Tomas Axnér kan ikke forstå de danske protester.

- Der er fokus på de forkerte ting. Det er bare at tage en ekstra trøje på. Der var heller ikke 22 grader i vores hal - så meget kan jeg sige. Men for mig er det et I-landsproblem.

- Hvis der løber Premier League-spillere rundt i sneen lige nu og får stenhårde skud på lårene, så skal vi fandeme kunne holde til at løbe rundt i 16 grader.

- Vi synes, at det er dejligt, når det er 16 grader udenfor her. Så nej, sådan noget orker jeg ikke at have fokus på overhovedet, siger han til Aftonbladet.

Også TV 2's håndboldekspert Bent Nyegaard kaldte temperaturen for en skandale, og han giver heller ikke meget for den svenske kritik.

- Uanset hvad Axnér siger, er det ikke et sundt og godt miljø at dyrke topidræt i. Det er ikke meningen, at håndboldspillere skal sidde i overtrækstøj og med handsker for at være klar til at spille håndbold. Jeg forstår ikke, hvorfor han vil opfatte det som et ilandsproblem. Det må jeg indrømme, siger Bent Nyegaard til TV 2.

Til gengæld kan både Axnér og Nyegaard blive enige om, at der bør skrues ned for musikken, når der er timeout. Ellers kan trænerne ikke råbe spillerne op.

De spanske arrangører fik styr på temperaturen i Palau d'Esports de Granollers - nu må vi se, om der også kommer styr på musikken til mandagens sidste gruppekamp mod Sydkorea.