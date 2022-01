Hård kritik fra Nikolaj

Det er næppe nogen hemmelighed at Nikolaj Jacobsen er grumme træt af coronaen. Den har været en grim skygge over nu tre slutrunder i træk og den har fyldt rigtig meget ved EM i Ungarn, hvor landstræneren slet ikke har været tilfreds med kontrolforanstaltningerne. Især har det slidt voldsomt mentalt, hvilket han ikke lagde skjul på efter bronzeslaget mod Frankrig.

- Hvordan vil du sammenfatte den her turnering?

- Det har været en mærkelig turnering. Man kan godt mærke, at vi har været sammen i fire ud af 13 måneder. Og vi har skullet kæmpe lidt mere til den her for at holde os mentalt inde i tingene. Men det tror jeg et eller andet sted er normalt.

- Fire måneder hvor du – jeg vil ikke sige spærret inde på et hotelværelse, men tæt på – og så stadig finde kræfter frem til i dag. Det gør mig vanvittig stolt over mit hold. Det havde jeg været, selv om vi havde tabt i dag.

Røvsygt

- Jeg har sagt mange gange, at det ikke er ret inspirerende ting, vi bliver budt. At komme herned og finde ud af, at der stort set ikke er en boble, og at vi egentlig selv skal klare os, det gør også en lidt skuffet. At man ikke får mere opbakning fra arrangørernes side. Det har været en mærkelig turnering. Suverænt den længste af dem alle. Det har været en måned, hvor det har været fedt at være sammen med drengene, og så har det også været røvsygt for at sige det mildt.

- Men hvad vil du sige om bronzekampen?

- Det blev endnu et drama. Langt hen ad vejen spiller vi en flot kamp. Det gør franskmændene også. Da Mathias Gidsel går ud, skal vi lige finde nogen opstillinger, som kommer til at fungere for os. Mads Mensah fortjener stor ros i dag. Han går ind og tager styringen og får skabt ro på. Han får sat spillet rigtig godt op sammen med mig.

Der blev kæmpet om hver eneste bold i bronzeslaget. foto: Jens Dresling.

Hår på brystet

- Vi får kæmpet os tilbage i kampen med et rigtig godt forsvar og en dygtig målmand. I anden halvleg har vi langt hen ad vejen kontrol på mange ting. Der var flere gange, jeg tænkte, det er simpelthen løgn der her. Kan de blive ved med at lave sådanne fedtemål. Da vi kommer op og har muligheden, er der nogen af vores unge drenge der misser. Det får de hår på brystet af. De får at mærke, hvad det er at spille en afgørende kamp, hvor man rigtig gerne vil have en medalje med hjem. Det var en hård kamp med en perfekt slutning.

- Hvad satsede du på, inden I gik ind til omkampen?

- Jeg satsede på, at Jacob Holm havde fået lidt power i benene igen og så på Rasmus Lauge, som havde siddet ude længe. Mads Mensah var helt færdig. Der var ikke mere i ham. Jeg spurgte ham i anden halvleg, om han skulle ud. Nej, svarede han. Hvis jeg kommer ud, kommer jeg ikke ind igen. Så måtte han blive inde, og så satsede vi på Holm og Lauge i omkampen for at køre på de trætte ben i det franske forsvar, siger Nikolaj Jacobsen.

Kunne ikke få luft

