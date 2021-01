Hader de sene kampe

Danmark spiller de sene kampe ved VM. Med kampstart 21.30 lokal tid er spillerne ikke tilbage hotellet før omkring midnat. Så står den på coronatest og natmad, og først hen mod klokken 02.00 er der ro på værelserne.

Det er ikke et program, der huer holdets anfører Niklas Landin.

- Vi ville have foretrukket at spille klokken 19.00, for jeg hader at spille så sent. Det er lang tid at vente, og det er mange timer på en kampdag, man skal have slået ihjel med et eller andet.

- Men jeg synes, vi har fået meget godt gang i det med pregame-træning om formiddagen. Det fungerer rigtig fint.

- I det hele taget er stemningen god i truppen. Selv om vi ikke kan gå ture, så får vi tiden til at gå med diverse spil og udfordringer. Nu har vi også fået et bordtennisbord op på gangen på hotellet, og det bliver der også brugt tid på.

- Vi er kommet rigtig godt i gang med turneringen. Vi har set mange spillere i aktion, og lige så snart de kommer ind og leverer, så får de en god følelse og en form for selvtillid. Jeg føler, at samtlige spillere på holdet er godt inde i turneringen. Der er ingen, der går og føler sig overbelastet. Det er også positivt, siger anføreren, inden det går løs mod Argentina i gruppefinalen.

Landin vurderer argentinerne til at være det stærkeste hold af de tre modstandere i det indledende gruppespil.

- Vi forventer at det kvalitetsmæssigt er et gevaldigt step op. Men vores primære mål er at komme over til mellemrunden med fire point, for så ser alting lysere ud. Det giver en form for sikkerhed, siger han.

