Hævner sjældent nederlag

GOG fik onsdag hævn for sit eneste nederlag i ligasammenhæng i denne sæson, da holdet ude slog Ribe-Esbjerg med 28-26.

Det skete i den første runde af slutspillets pulje 1.

I februar tabte GOG den tilsvarende kamp i grundsspillet med 27-30.

GOG grundlagde sin sejr i første halvleg, hvor holdets islandske keeper Viktor Hallgrimsson blandt andre brillerede med en redningsprocent på mere end 60.

Den fynske grundspilsvinder førte 20-12 i starten af anden halvleg, men Ribe-Esbjerg kom stærkt tilbage - dog uden at være tættere på et comeback end slutresultatet.

Landsholdsspiller Anders Zachariassen og Emil Lærke lavede begge seks mål for GOG.

I pulje 1's anden kamp slog Bjerringbro-Silkeborg på hjemmebane Skanderborg-Aarhus 29-26 i en nøglekamp.

Resultaterne betyder, at GOG topper puljen med fire point, mens Bjerringbro-Silkeborg er nummer to med to point. Skanderborg-Aarhus har et point, og Ribe-Esbjerg er uden point.

De to øverste hold i puljen efter seks runder ryger videre til slutspillets semifinaler.