Han er Danmarks vildmand: Har ikke travlt med at blive voksen

KØBENHAVN (Ekstra Bladet): Han er vildmanden i det danske rigsvåben. En legesyg stridsmand, der kort efter nytår fejrede sin 34 års fødselsdag på et hotel i Herning i selskab med det faste slæng, der har været med hver gang siden 2013.

Henrik Møllgaard er klar til at tage en ny tørn med uddeling af harpiksklistrede klask i det danske forsvar, hvor han nok engang er tiltænkt en rolle centralt som makker til René Toft, Anders Zachariassen og eventuelt Simon Hald – en rolle, der kun er vokset i kraft af Henrik Tofts lyskeskade.

Han kender betingelserne. For et år siden startede festen på samme måde, men da EM var slut, havde jyden fra Gredstedbro blot spillet i omegnen af en time samlet. Han gled ud og måtte holde sig i gang med lange løbeture omkring spillerhotellet i den kroatiske udørk.

- Løbeturene var lidt kedelige. Dagene har det jo med at være lige lange, uanset om man spiller eller ej. Jeg ville selvfølgelig gerne have bidraget mere. Det håber jeg at komme til denne gang, siger Aalborg-spilleren.

Det er sjældent, Henrik Møllgaard får lov at fyre på mål. Specialarbejderen har sin klare opgave i forsvaret. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Jeg kommer jo også til at skulle omfavne det der ’skifteri’, fordi vi kommer til at stå i mange forskellige opstillinger, og det bliver bestemt ikke mindre af Niclas Kirkeløkkes skade. Nu er der mange, der skal rykke rundt, og jeg skal selv stå på både højre og venstre treer med skiftende makkere.

- Landsholdet er en specialenhed med faste roller og specifikke og detaljerede opgaver, og sådan var det i høj grad også sidste år. Det er HOLDET, der skal vinde, og vi skal have lagt kortene rigtigt. Det sagde jeg også sidste år, da det ikke gik min vej, siger Henrik Møllgaard.

Han lader ikke bare som om – han ER fuldstændig afklaret med, at det går op og ned i showbiz og håndbold, den enes død er den andens brød. Han prøvede også turen som bænkevarmer under VM i Qatar i 2015.

- Jeg tror godt, jeg kan se det større billede. Vi havde jo nogle kampe i Kroatien, hvor vi spillede fantastisk forsvar, og hvorfor skulle vi så skifte? Jeg havde jo også fornemmelsen af, at vi havde spillet godt, hvis JEG havde været inde – men hvorfor skulle vi skifte på noget, der bare virkede? Det kunne jeg som sådan ikke hidse mig op over. Det var bare dødirriterende, det ikke lige faldt ud til min fordel.

Henrik Møllgaard med hår og skæg i fri dressur på spillerhotellet i Kødbyen på Københavns Vesterbro. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Sådan er det at være landsholdsspiller. Tingene kan lynhurtigt ændre sig, og det skal man købe ind på – ellers er det sgu hårdt at være her. Hvis du tror, det drejer sig om dig, så kan det godt blive en hård måned. Det er en del af oplevelsen, lyder pointen.

Henrik Møllgaard kan tåle mosten, og så længe, han ikke bliver reduceret til et 16. mandat uden for rollehæftet, bliver han ved.

- Der er givetvis nogle, der ikke kan tåle at sidde ude i seks kampe og så måske skal ind og aflaste i ti minutter. Nikolaj skal finde de typer, der kan holde til både at være dem, der spiller meget – og senere måske sidde ude i to kampe, hvis det bliver tilfældet.

- Jeg håber ikke, jeg når at blive træt af håndbold. Jeg håber, de nærmest skal bære mig ud med en bemærkning om, at nu er det sgu blevet for ynkeligt. For jeg tror ikke, at det, jeg kommer til at lave, når jeg bliver voksen, bliver lige så sjovt som det her.

Se også: Dansk VM-stjerne i drømmeland: Barcelona-skifte er kæmpestort

Eksperten guider dig: Derfor skal Mikkel ikke være på dit manager-hold

Se også: Dansk stjerne fik den bedst mulige besked: - Jeg nåede at tænke åh nej