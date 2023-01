Han er enorm! Muskelbundt venter Danmark

Kraftkarlen Bence Bánhidi er lettere at løbe rundt om end at skubbe væk, så det er Danmarks taktik i aften

Stod det til de danske spillere, ville de hellere stå overfor Jelling-stenen i onsdagens VM-kvartfinale mod Ungarn.

Den er lettere at flytte rundt på end ham, den kleppert, der venter.

Bence Bánhidi er nogenlunde lige så stor, besværlig og dygtig, som det er fysisk muligt.

Han måler 208 centimeter på den lange led, og diverse udfordrede vægte har gennem tiden opgjort hans kampvægt til 120 kg.

Det gode er, at danskerne ved det. De kender ham så udemærket fra landskampe, slutrunder og Europa Cup-kampe, hvor han de sidste seks sæsoners tid har været én af storholdet Pick Szegeds største stjerner.

Og altså også det ungarske landshold.

- Meget af deres spil er bygget op omkring Benhidi, begynder Nikolaj Jacobsen i sin vurdering af den modstander, der lidt overraskende er klar til at møde Danmark onsdag aften i Stockholm

Må være klogere

- Man kan ikke løse det 100 procent med ham.

- Hvordan flytter man bedst muligt rundt med ham?

- Det gør man ikke.

- Hvad gør man så?

- Så må du jo bevæge dig rundt om ham i stedet for. Man må være klogere. Og så må vi forberede os så godt, vi kan - og være klar på de indspil. For der kommer indspil. Det kan ikke undgås.

Bence Bánhidi har godt fat i Omar Ingi Magnusson, da Ungarn overraskende slog Island i det indledende gruppespil. Foto: Bernadett Szbo/Reuters/Ritzau Scanpix

- Hvis du kunne vælge, hvor ville du så helst have ham i jeres forsvar?

- Så vil jeg helst have ham siddende ude på bænken, smågrinede Jacobsen i en form for passiv afmagt over, at man i håndbolden ind imellem løber på de der Julen Aguinagalde-typer, man egentlig helst ønskede hen, hvor peberet gror.

Feje tricks

Landstræneren tilføjer, at det selvfølgelig heller ikke hjælper på tingene, at Banhidi 'er over to meter og vejer x antal kilo'.

Der bliver givet og taget mellem de store kleppeter, der dækker op i midterforsvaret - og de stregspillere, der tager kampen op med dem.

I tilfældet Bánhidi venter der også flabethed og feje tricks, forudser Nikolaj Jacobsen.

- Han screener først og fremmest meget ulovligt hver gang. Fordi han bruger sit ene ben til at gøre det, så bliver vejen rundt om ham rigtig lang. Og så låser han med den ene arm, så når man først kommer i klemme, så kommer man ikke ud igen. Og så er han dygtig til at sikre, at du ikke har begge arme til rådighed, fortæller landstræneren.

At spille mod Ungarn er i øvrigt noget helt andet end eksempelvis Egypten. Og her menes tempoet.

- Det er et fysisk stærkt hold. Vi skal op mod et hold, der kan fremvise en stor midterblok i defensiven Det kommer til at handle om at lade bolden gøre arbejdet.

De to bagspillere Máté Lékai og Zoltán Szita er hurtige på fødderne, mens Richárd Bodo og Gábor Ancsin er væsentligt tungere med en enorm skudkraft udefra.