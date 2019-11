Han flyttede over til hende - og så flyttede hun til Rusland

Lotte Grigel er ikke nem at have med at gøre!

Først lokkede hun kæresten til at flytte fra Fredensborg til Esbjerg, hvorefter hun kort efter blev uvenner med klubben – og fik kontrakt i Rostov-Don. Syv timers flyvning og 3000 km fra Esbjerg og Billund.

Der kunne Christoffer Vestergaard Knudsen så sidde og kukkelure, mens han studerede tidevand, innovation og marketing på vestkysten, og hun spillede håndbold ved Sortehavets østkyst. Først to år i Rusland, derefter to sæsoner i ungarske Debrecen.

Først i sommer – fire år efter, han troede, han flyttede sammen hende – bor de nu endelig under samme tag. I Nantes.

- Jeg er godt klar over, at jeg skylder lidt, forklarede hun smilende i Ekstra Bladet i det hektiske efterår for fire år siden.

Landsholds-playmakeren brugte bl.a. kærestens evner som gammel fodboldmålmand, når hun som klubløs lejede en hal for at holde formen ved lige op til VM på hjemmebane i Boxen og Herning.

Men nu er al idel lykke ved Loire-flodens bredder.

- Christoffer er flyttet med til Frankrig. Nu bor vi endelig sammen efter fire års adskillelse og et års ægteskab. Det er megaskønt! Det er jo et helt andet liv, når man har været vant til at skulle rejse så meget for at se hinanden. Vi har skullet planlægge flere måneder frem. Nu er han der bare, når jeg kommer hjem fra kamp og træning. Vi har fridage sammen. Det er sgu skønt, siger hun storsmilende.

Et lykkeligt brudepar. Lotte Grigel og Christoffer Vestergaard Knudsen blev lørdag 30. juni sidste år gift i Fredensborg Slotskirke, hvor han stammer fra. foto: Anton Zeuthen

Christoffer rejser meget i jobbet hos Viking Life-Saving Equipment og har ’bare’ flyttet lufthavn, så han i stedet for Billund flyver ud fra Nantes.

- Så når han kommer hjem, kommer han hjem til mig. Det er næsten svært at forstå, at vi endelig kunne få det til at passe sammen. Jeg spiller håndbold et sted, hvor der er vanvittigt skønt at bo. Det hele flasker sig, siger hun.

Lotte Grigel var netop i Nantes under EM sidste år, hvor holdet var indkvarteret på et hotel ud til en omfartsvej. Nantes har siden vist sig fra en helt anden og charmerende side.

- Der er så mange små, hyggelige kvarterer. Der er så hyggeligt. Vi opdager hele tiden nye bydele som f.eks. Trentemoult, der minder lidt om Christiania. Det er et kunstnerkvarter ved floden med gallerier, koncerter og gode restauranter, hvor man let kan få en frisøndag til at gå.

- Vi laver noget sammen hele tiden. Det er en helt anden måde at leve på, det er virkelig, virkelig dejligt.

Noah er efterhånden en velvoksen vovse, der kræver tre fuldvoksne portioner hunde-nam-nam dagligt. Han er stor - men han er sød, siger Lotte Grigel. (Privatfoto)

Parret er flyttet ind i et lejet hus.

- Fordi vi har fået en kæmpe pony af en hund!

Grand danois-stor?

- Det er en berner sennenhund. Min mand købte den som en gave, fordi jeg altid gerne har villet have en hund.

Og så købte han en, der er lige så høj som dig!

- Ja, siger hun og sukker.

- Vi skulle måske også have sat os mere ind i, hvor stor Noah faktisk blev. Men nu købte vi ham, fordi han sateme var så sød. Han var så lille her, og så er han bare blevet ved med at vokse. Jeg må ærligt indrømme, jeg ikke troede, han ville blive SÅ stor. Så vi har fået hus med have, hvor han kan tonse rundt. Det er mega skønt.

Lotte-korpset invaderer Frankrig

EM sidste år startede godt, inden landsholdet blev kørt over af Serbien, Frankrig og Rusland. Lotte Grigel og Co. vandt dog den sidste svære kamp mod Montenegro, og her letter vestjyden ganske enkelt fra halgulvet af lutter glæde. Foto: Lars Poulsen

Sandra Toft røg i sommer til Brest, Louise Burgaard til Metz, og Stine Bodholt og Lotte Grigel søgte mod Nantes, hvor Allan Heine er cheftræner. Fra den aktuelle VM-trup udgør de en kvartet, der i sommer har pakket flyttekasserne, og dertil kommer spillere som Line Uno, Besancon, Christina Elm, Dijon, og Stine Svangård, der tjener hyren i Merignac.

Fransk kvindehåndbold boomer. Økonomi udgør naturligvis en del af magnetismen.

- Det handler også om noget økonomi, der skal følge med. Den kommer selvfølgelig af, at deres landshold har gjort det super godt, og det har skabt en masse opmærksomhed omkring ligaen og trukket store sponsorer til, siger Lotte Grigel.

Men de danske profiler har også i stigende grad fået mod på at veksle trygheden med nye udfordringer.

- Det er sket et lille skred på den måde, at folk er blevet opmærksomme på, at det er en mulighed at komme til udlandet. Før virkede det meget langt væk, men lige pludselig virker det som om, folk er blevet nysgerrige efter at få nogle andre oplevelser med håndbold. Det er jo en helt anden måde at opleve lande på. Det er super tiltalende, siger Lotte Grigel.

Har Frankrig verdens stærkeste liga lige nu?

- Jeg synes stadig, den ungarske er mega stærk. Den er virkelig tough rent fysisk, for der bliver bare hakket igennem, mens fransk håndbold er meget mere fint. Men… Med de spillere, der er kommet til ligaen, så hører den klart til i toppen, siger hun.

- Jeg synes, den på nogle måder er den bedste, men i Ungarn har de Györ, som bare lige er bedre end alle andre.

165 cm høje Lotte Grigel har plaffet 35 bolde i kassen som nummer 20 på topscorerlisten, hvor Stine Svangård er treer med 59 fuldtræffere – heraf 29 på 33 straffekast.

Den franske språk er svær

Lotte Grigel signalerer muligvis ´TO´på valgfrit fingersprog. Foto: Lars Poulsen

Der bliver hældt fransk på Stine Bodholt og Lotte Grigel i Nantes, men det smukke sprog giver udfordringer.

- Vi er startet med undervisning, men det ville altså være meget nemmere at lære dem at tale dansk… Vi har en super god og hård lærer, og det skal der nok også til, siger Lotte Grigel.

- Det er svært, når man er vestjyde og vant til at tale med en kartoffel i munden, og så kan ’S’ udtales på mange forskellige måder – ligesom ’R’. Det er noget af en mundfuld. Det kommer. Jeg er ret sikker på, jeg nok skal lære det. Det er så flot et sprog.

- Jeg kan mere russisk end ungarsk, der er ekseptionelt svært. Det sidste halve år lærte jeg rigtig meget, for træneren talte kun ungarsk. Det er et crazy sprog. Russisk er egentlig ikke så svært. Bogstaverne er anderledes, men jeg kunne bestille ting på restauranter og forstå en del af, hvad der blev sagt.

