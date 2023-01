Han overtager dansk topklub

Nordmanden Ole Gustav Gjekstad, der har vundet kvindernes Champions League i håndbold de seneste to år med den norske klub Vipers, bliver ny træner for Odense Håndbold.

Det oplyste den fynske klub på et pressemøde mandag.

På samme pressemøde blev spillerne Nikita van der Vliet og Andrea Hansen præsenteret som nye profiler.

De har begge underskrevet en fireårig kontrakt.

55-årige Gjekstad er blandt de mest vindende håndboldtrænere de seneste år. Både i 2021 og 2022 førte han Vipers fra Kristiansand til Champions League-trofæet.

I 2011 vandt han også den fornemme turnering med den norske klub Larvik, som han har stået i spidsen for i flere omgange. Desuden har han været træner i Drammen.

Med skiftet til Odense skal han for første gang stå i spidsen for et udenlandsk hold.

Gjekstad kommer til at afløse Ulrik Kirkely, der kort før jul meddelte, at han til sommer stopper i Odense for at tiltræde i den ungarske storklub Györ.

På spillersiden er det også profiler, der fra næste sæson kommer til den fynske storklub.

Nikita van der Vliet, der er 22 år, er stregspiller på det hollandske landshold og har siden 2020 spillet for Nykøbing F. Håndboldklub i den danske liga. Kort før jul blev hun løst fra sin kontrakt med virkning efter sæsonen.

Den 22-årige Andrea Hansen er højrefløj på det danske landshold og er indtil udgangen af denne sæson København-spiller.

Odense Håndbold har vundet det danske mesterskab i de to seneste sæsoner og ligger aktuelt nummer to i grundspillet i den igangværende sæson.

I Champions League ligger Odense nummer tre i sin gruppe med udsigt til sikkert avancement til knockoutfasen.

Odense har aldrig været længere end til kvartfinalerne i den fineste internationale klubturnering.