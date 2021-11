Han slår Bendtner på lønnen

Nicklas Bendtner var Trondheims ukronede lønkonge inden for noble boldspil, da danskeren fra 2017 først spillede og siden lunede bænken i to sæsoner i Rosenborg.

Ifølge de offentlige norske skattelister, høstede Tårnby-drengen 8,9 mio. norske kroner i 2018 – det svarer omregnet efter dagskursen til små 6,7 mio. danske dask.

Helt bestemt en pæn hyre for en fodboldspiller på eventyr i Trøndelag, men når vi kommer til sommeren 2023 får den tidligere danske bomber baghjul af en håndboldspiller.

Sander Sagosen vender hjem til den klub, han forlod som 17-årig for at spille for Aalborg Håndbold i 2014. Verdens bedste håndboldspiller tog tre sæsoner ved Limfjorden, tre år ved Seine-kanten i Paris og vil, når kontrakten med Kiel løber ud i 2023, have spillet tre sæsoner i selskab med brødrene Landin ved den tyske Østersøkyst.

Ifølge det norske telegrambureau NTB tjener den 26-årige nordmand solidt i THW Kiel, hvor der tikker ca. 4,5 mio. kroner ind på kontoen hvert år. NETTO! Det er faktisk en overmåde pæn hyre i håndbold, og nordmanden har ikke tænkt sig at gå ned på lønkontoen, når han vender hjem til storsatsende Kolstad Håndball.

Sander Sagosen forsøger at komme til hægterne efter nederlaget til Danmark i OL's kvartfinale i sommer. Foto: Susana Vera/Reuters/Ritzau Scanpix

Klubben, der aldrig har gjort stort væsen af sig, frister lige nu en tilværelse i den nederste halvdel af den norske liga, men ambitionerne er voldsomme i klubben, der har bl.a. Rema 1000 i ryggen og satser stort – som Aalborg Håndbold – på at blive en håndboldmæssig stormagt og vinde Champions League.

Den store norske avis VG vurderer, at Sander Sagosen skal have en mio. euro, hvilket svarer til runde 10 mio. norske kroner – 7,5 mio. danske kroner – før skat for at regnestykket hænger sammen, så stjernen kan hæve omtrent det samme og måske en sjat yderligere i forhold til den nuværende aftale i Kiel.

- Vi giver Sander en løn, som er bæredygtig for dette projekt. Sander har som verdens bedste håndboldspiller en høj markedsværdi. Lønnen genspejler den, uden at jeg kan bekræfte, hvad han vil få i løn, siger Kolstads daglige leder Jostein Sivertsen ikke overraskende.

Sagosen siger til avisen, at penge er noget af det sidste, han er optaget af i forbindelse med sit skifte hjem – og dog: Han vil nu alligevel heller ikke gå ned i løn!

Sander Sagosen blev sidste søndag før landskampen mod Danmark præsenteret i Trondheim Spektrum, hvor Kolstad satser på at spille for 9000 tilskuere. Norske og islandske stjerner som Magnus Rød, Janus Smarason, Sigvaldi Gudjonsson, Magnus Gullerud og Torbjørn Bergerud triller ind til sommer og sommeren efter, og så skal der for alvor turbo på klubben, der satser på et budget på 75 mio. kroner pr. sæson – omtrent som THW Kiel.

Efter præsentationen kunne Sagosen & Co. se Kolstad Håndball tabe med 20-30 til det absolutte bundhold Haslum …

Det gik heller ikke Norge alt for godt i testkampen mod Danmark. Til gengæld er Mathias Gidsel ovenpå igen efter OL.