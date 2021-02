Han var hårdt ramt: De prøvede at drikke mig ned

Se også interviewet med Jacob Holm fra Lufthavnen i Kairo herover

KAIRO (Ekstra Bladet): De danske verdensmestre har netop sat sig ind i lufthavnsbussen - og er på vej ud mod det fly, der transporterer dem og VM-pokalen hjem til Danmark.

Alle ville røre pokalen. DHFs Carsten Grønmann ser lidt ængsteligt til. Foto: Jan Kjeldtoft

I lufthavnen talte Ekstra Bladet med VM-spillerne, og særligt truppens Benjamin - Mathias Gidsel var hårdt ramt.

- De gamle prøvede på at drikke mig under bordet, sagde han og lignede en, der gerne ville have sovet bare et par timer mere.

- Jeg synes nu, at jeg klarede mig nogenlunde. De mere rutinerede på holdet viste, at de også er verdens bedste til at feste.

- Vi havde en sjov aften. Der var danseopvisning, da vi kom tilbage til hotellet, og så var der ellers nok af Heineken.

Stewardesserne i flyet var i dagens anledning iklædt en dansk landsholdstrøje. Privatfoto

- Jeg er godt nok træt, og det bliver godt at komme hjem, sagde Mathias Gidsel, der i VM-finalen fik en noget uvant rolle som højre fløj, da Lasse Svan for tidligt stempede ud med en skade.

Jacob Holm havde i lufthavnen gemt sine små øjne bag hue og ansigtsmaske.

- Jeg har ikke rigtig forstået det endnu, sagde han om det at være verdensmester.

- Vi havde en rigtig god aften i går, men det havde været sjovere, hvis vi kunne fejre det sammen med nogen.

- Hvornår kom du i seng?

- Jeg ved det ikke lige på stående fod

Flyet er planlagt til at lande i Kastrup kl. 16.25.

