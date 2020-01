Hans bog er propfyldt med Mikkel Hansen

Roland Mikler kender Mikkel Hansens skudarm bedre end de fleste, og den ungarske målmand har sin bog fyldt med data på danskeren. Statistikken fortæller dog, at det ikke plejer at være nok...

MALMØ (Ekstra Bladet): Danmark har Mikkel. Ungarn har Mikler.

Ungarns ubestridt største stjerne er en gammel kending. Roland Mikler er nok engang manden, der skal skydes hul på, hvis Danmark skal holde liv i guldhåbet ved en slutrunde.

Den 35-årige målmand tog i ungarernes sejr mod Rusland hul på sit tredje århundrede af landskampe, og det gjorde han med manér.

Roland Mikler jubler over en redning i kampen lørdag mod Rusland. Foto: Lars Poulsen

Først satte han ben og hænder på adskillige skud, og siden satte han sig også på titlen som kampens spiller. Resultatet heraf? Ungarn tog en snæver sejr på 26-25.

Det regnestykke må meget gerne lyde anderledes, når Danmark står over for keeper-ikonet mandag aften. Men han vil være velforberedt til fingerspidserne. Det forsikrer den ungarske landstræner, István Gulyás.

- Han er meget vigtig. Han forbereder sig meget til hver enkelt kamp, og med ham er alting muligt. Det er nøglen. Han har spilet mange gange mod de her gutter før, og han kan slå op i sin bog på et enkelt sekund. Der vil være mange danskere i den bog, siger Gulyás.

'Han laver også fejl'

Flest afsnit i det danske kapitel er der om Mikkel Hansen. Og Mikler har før pillet pynten af den danske storskytte.

- Jeg har mange billeder og sider, der handler om ham. Han er en af de allerbedste. Nogle dage vil jeg være god i duellen med ham, og andre dage vil han lave 10-12 mål. Jeg håber, at jeg vinder slaget, siger Mikler, som har dyb respekt for den danske bomber.

Hansen i aktion mod Island lørdag aften. Foto: Lars Poulsen

- Han er god, men han laver også fejl. Vi skal være rigtig stærke i defensiven, og hjælper mit forsvar mig en masse, får jeg det lettere imod Mikkel Hansen. Hvis han skyder uden blokader og opdækning, vil han lave 20 mål, lyder vurderingen.

Og Ungarn skal på alle måder være varsomme mod et dansk hold, der pludselig er presset efter det chokerende nederlag til Island.

- Før denne kamp, tænkte vi, at Danmark var favoritter til hele EM, men efter nederlaget er de tvunget til at vinde mod både os og Rusland for bare at gå videre til mellemrunden. Jeg tror, at de vil komme med et helt andet tankesæt, og de vil forsøge at slå os med alt, hvad de har, siger Mikler.

Et ungt hold, der er med for at lære

Til Danmarks fordel lyder, at opskriften er velkendt. Blot to gange ud af 13 muligheder i det seneste årti er der fundet hår i gullashsuppen.

En enkelt dyst er endt uafgjort, mens Danmark har vundet de resterende 9 kampe. Statistikken til trods elsker Mikler dog mødet mod 'stormagten'.

- Jeg kan lide det, men jeg ved ikke, hvordan mine holdkammerater har det. Jeg har spillet mod danskerne mange gange, og det har været godt. De har selvfølgelig vundet flest gange og været meget bedre end os.

- Men vi er også her for at lære. Vi er et ungt hold uden megen erfaring, og denne kamp er lige, hvad vi behøver for at forbedre os og tage et skridt op i niveau, fortæller målmanden.

