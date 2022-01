Hans Lindberg hasteindkaldt til EM-truppen

Hans Lindberg er ny mand i EM-lejren.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

- Landstræner Nikolaj Jacobsen har i dag sendt bud efter fløjspilleren Hans Lindberg, der nu er på vej til den danske EM-lejr i Ungarn, lyder det blandt andet.

Årsagen til at den danske fløjlegende pludselig skal til EM er, at kollegaen Johan Hansen er ude med en fiberskade. Lindberg kommer således til at kæmpe med Lasse Svan om spilletid på Danmarks højre fløj.

40-årige Hans Lindberg står noteret for 272 landskampe og 756 mål. Han var senest på banen for Danmark i marts sidste år i en EM-kvalifikationskamp mod Nordmakedonien, som pudsigt nok venter i sidste gruppekamp.

Det er uvist, om Johan Hansen er så medtaget, at han er helt færdig ved EM.

- Johan Hansen har nemlig pådraget sig en fiberskade, hvorfor han ikke kan spille i de kommende kampe, lyder den præcise formulering fra DHF.

Danmark slog torsdag Montenegro med 30-21. Lørdag venter et møde med Slovenien, mens Nordmakedonien venter mandag.