Har alvorlige overvejelser: - Forfærdeligt

Niklas Landin er begyndt at gøre sig overvejelser om karrierestop, for det er hårdt at være væk fra børn og kone lang tid af gangen

Niklas Landin har vundet alt, hvad der er at vinde med både landshold og klubhold, og så er han kåret til verdens bedste håndboldspiller også, ligesom han har været på allstar-holdet til både OL, EM og VM.

Men han er efterhånden blevet 32 år og har været med på landsholdet siden 2008, og han er begyndt at have overvejelser omkring at stoppe.

- Ja, det kommer engang imellem. Men det er ikke nogle længere overvejelser, for der kommer også sjove perioder. Men der er nogen gange, hvor man lige overvejer, er det nu også så sjovt at spille håndbold? Men det kommer aldrig så vidt, at jeg er i nærheden af at stoppe, men overvejelser jo, det kan jeg ikke løbe fra, siger Landin i podcasten 'Duften af harpiks'.

Han er efter VM-slutrunden oppe på 221 landskampe og dermed nummer ni på listen over flest landskampe nogensinde for Danmark. Han fortsætter dog ikke så længe, at han har intentioner om at skulle overhale Lars Christiansen, der topper listen med 338 landskampe.

FLEST LANDSKAMPE 338 - Lars Christiansen

270 - Hans Lindberg

245 - Bo Spellerberg

244 - Michael V. Knudsen

234 - Michael Fenger

233 - Erik Veje Rasmussen

226 - Lasse Svan Hansen

223 - Jesper Nøddesbo

221 - Niklas Landin

219 - Mikkel Hansen/Kasper Hvidt

Landin fik bolden i hovedet mod Sverige. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Det er nemlig ikke helt nemt at skulle være væk fra børnene Pelle og Silje på seks og tre år samt konen Liv en hel måned hver eneste januar.

- Det er forfærdeligt. Det er fint nok i starten, men der kommer også et tidspunkt, hvor det er hårdt at se børnene, og de savner en, og de ikke kan forstå, at man hele tiden skal være væk, siger Landin i podcasten.

- Jeg kan også mærke det nu, når jeg er kommet hjem, hvor når de så vågner, så ligger jeg i sengen, og når jeg så senere på dagen siger, at jeg skal til træning, så siger de 'ej, skal du nu til det igen, kan du ikke holde en pausedag engang imellem? Jo, det ville jeg sgu egentlig meget gerne'. Det er nogen gange lidt hårdt, siger Landin.

Landin-brødrene med VM-trofæet. Foto: Jonas Ekströmer/Tt/Ritzau Scanpix

