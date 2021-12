Har drømt om det lige fra start

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Det er forbudt at have forventninger, men det er stadig tilladt at drømme – og det gør Mie Højlund, der også godt tør indrømme, at hun er pænt tilfreds med sin egen indsats som låsesmed mod det offensive koreanske forsvar.

Slagterdatteren fra Voldum styrede løjerne effektivt, da Danmark smadrede de sydkoreanske OL-deltagere med massive 35-23 efter 19-14 ved pausen.

Mie Højlund blev udstyret med dirigentstaven og dolkede med stor effekt det asiatiske forsvar med rappe fødder, præcise afleveringer og scorede selv fire i løbet af kampen.

- Det forsvar passede vist meget godt til dig …

- Ja, det gør det jo, og så havde vi også indstillet os fint på alt, hvad de kom med defensivt. Vi havde stort set modtræk mod alt, og det gav god selvtillid, sikkerhed på banen og tryghed, siger hun.

- For to år siden endte kampen i Japan mod Korea i stort drama og 26-26, i dag slår I dem med 12. Er de gået lidt ned efter OL – eller er I blevet så markant bedre?

- Det er svært at sige. Men jeg vil sige, vi har fået et højere bundniveau som hold, og jeg er sindssygt stolt af den præstation, vi har leveret. Vi har fundet en god base i forsvaret, der gør, at vi måske ikke falder lige så meget i kampene, som vi af og til gjorde førhen.

- I har slået Ukraine stort to gange op til VM og smadret Tunesien og Congo. Var du selv i tvivl om, hvor I helt præcist står?

- Det var en forløsning! Ikke mindst fordi 26-26 kampen fra Kumamoto stadig sidder i kroppen.

- Det gør den?

- Ja, det gør den, og det er 100 procent én, jeg kan huske. Derfor var jeg også spændt på, hvor vi stod i forhold til dem i dag, så det var virkelig en kæmpe forløsning, at det ikke blev en lige kamp.

Nu venter i rækkefølge Ungarn, Tjekkiet og Tyskland i ’normale’ kampe onsdag, fredag og søndag. Med sejr i den første kan Danmark næsten være sikker på en kvartfinale, fordi Ungarn så er tæt på at være hægtet af.

- Jeg glæder mig sindssygt meget, og det bliver fedt at møde nogle modstandere, som virkelig kan presses i kampe, hvor der står noget mere på spil. Jeg glæder mig til at se, hvordan vi håndterer det. Jeg har en god mavefornemmelse.

- Hvor langt kan du begynde at drømme?

- Lige fra start har jeg drømt om medaljer! Det vil vi kæmpe mega hårdt for, men det har vi ikke fokus på nu. Det lyder jo kedeligt, men hver kamp til sin tid.

- Men der er vel lidt mere at have drømmen i efter i dag?

- Jo, helt sikkert. Men vi falder også ned igen.

- Hvor glad er du for dig selv i dag?

- Jeg har en god fornemmelse og er virkeligt glad for min indsats og for holdets, fordi vi får spillet hinanden godt op, der er flow i angrebsspillet, så både på egne og holdets vegne er jeg virkelig, virkelig glad.

