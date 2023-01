Har fået nok: Vil ændre coronaregler

Efter at endnu en dansker er testet positiv for corona forsøger Danmark nu igen at få ændret coronareglerne inden håndbold-VM

Der er frustration i den danske håndboldlejr tre dage før VM skydes i gang.

Frustrationen bunder i Det Internationale Håndboldforbunds strikse regler om obligatoriske coronatest, og derfor sender Dansk Håndbold Forbund i samarbejde med en række andre nationer nu en appel om at få reglerne ændret.

Det skriver TV 2.

- Vi har siden december været i dialog med flere nationer, og så sent som i aftes har vi sendt en ny henvendelse på vegne af omkring ti nationer, hvor vi beder IHF om at kigge på reglerne igen, siger Morten Henriksen til TV 2.

Uro i lejren

Flere danske landsholdsspillere har inden for den sidste uge afleveret en positiv coronatest.

Først var det Simon Pytlick, der testede positiv, men han kom ind i truppen igen og var med, da Danmark udraderede Saudi-Arabien i en testkamp lørdag.

Simon Pytlick nåede at brillere på banen mod Saudi-Arabien. Foto: Jens Dresling

Tirsdag var det så Mads Mensahs tur til at teste positiv.

Annonce:

- Det er selvfølgelig enormt frustrerende ikke at vide, om jeg kan være med fra start til VM. Især når corona hverken herhjemme eller i værtslandet Sverige betragtes som nogen kritisk sygdom, og jeg i øvrigt føler mig helt frisk. Men der er ikke andet for, end at vi må se situationen an, udtalte Mads Mensah Larsen tidligere tirsdag.

IHF afviste

Dansk Håndbold Forbund oplyser, at Mads Mensah ingen symptomer har, og Morten Henriksen kalder situationen og coronareglerne for 'frustrerende'.

Det Internationale Håndboldforbund har endnu ikke reageret på kritikken. Tidligere har forbundet dog afvist at ændre reglerne med henvisning til et 'forsigtighedsprincip'.