Har fået nyt job

Den danske håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen er blevet foredragsholder ved siden af jobbet som frontfigur for EM-bronzevinderne

Nikolai Jacbosen har fået sig et nyt job.

Landstræneren er nemlig blevet foredragsholder, hvor han deler ud af sin erfaring og lederegenskaber til de interesserede danskere.

Ekstra Bladet fangede den 57-årige landstræner på pressemødet forud for Golden League-turneringen, der begynder senere på ugen, og her kunne Nikolai Jacobsen fortælle lidt om det nye job.

- Jeg synes det er rigtig sjovt at komme ud, og møde nogle glade mennesker og fortælle min historie. Fortælle, hvad det er for nogle overvejelser jeg har omkring ledelse og også fortælle nogle røverhistorier fra de slutrunder, vi har været igennem.

Det er dog uvist, hvor lang tid landstræneren bliver i det nye job, men lige nu nyder han det.

Nikolai Jacobsen er blevet foredragsholder. Foto: Ernst Van Norde

Hovedpine

Det sværeste job er dog stadig landstrænerrollen, og Nikolai Jacobsen har rigeligt at tænke over i forhold til udtagelse af landsholdet.

Casper U. Mortensen er blandt andet tilbage i truppen igen, efter en flot igangværende sæson for Hamborg.

Derfor er der rift om højrefløjspositionen på holdet, hvor både Emil Jakobsen, Magnus Landin, Magnus Bramming og nu også Casper U. Mortensen byder sig til.

- Jeg har mange hovedpiner, fordi der er så mange dygtige spillere i Danmark, så det er ikke kun på den position. Det er på mange positioner, hvor der er rigtig mange spillere, der er berettigede til at komme med på kvaliteterne, men jeg kan kun have 16-18 mand med, så der er nogle, der er nødt til at ryge i svinget.

Om Nikolai Jacobsens hovedpine er blevet forværret efter gårsdagens træning vides ikke, men fakta er, at netop Casper U. Mortensen og Aron Mensing er blevet ramt af corona, og landstræneren har derfor udtaget Nikolai Læsø og Bjarke Christensen som erstatning.

Du kan se, hvordan Nikolai Jacobsen ryster landsholdsposen på torsdag, når Danmark møder Norge i den første af tre Golden League-kampe.