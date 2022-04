Har fremtiden på plads

Mens en række danske håndboldstjerner er på vej hjem til danske klubber, har Mads Mensah valgt at gå mod strømmen.

Den erfarne bagspiller har forlænget sin kontrakt med Flensburg-Handewitt i den tyske Bundesliga. Aftalen løber nu frem til sommeren 2026 og blev præsenteret før kampen mod Hamburg lørdag aften.

Den hidtidige kontrakt løb til 2024, men den 30-årige sjællænder har i god tid fået fremtiden på plads i den slesvigske storklub.

- Jeg er lykkelig for at skulle spille mange flere år for Flensburg-Handewitt. Min familie og jeg føler os utrolig godt tilpas her, og jeg var hurtigt klar over, at jeg gerne ville blive og fortsætte med at arbejde sammen med dette hold og trænerteamet, siger Mads Mensah til klubbens hjemmeside.

Mensah har spillet i tysk håndbold siden 2014, hvor han skiftede Aalborg ud med Rhein-Neckar Löwen.

For to år siden kom han til Flensburg, og med den nye aftale står det klart, at han ikke foreløbig følger efter landsholdskammerater som Niklas Landin, Mikkel Hansen, Simon Hald og Rasmus Lauge, som alle vender tilbage til den danske liga i de kommende år.

Det vækker stor tilfredshed hos Flensburg-træner Maik Machulla.

- Hans kvaliteter på banen kan man lade sig overbevise om uge efter uge, men hvad man ikke kan se, er hans kvaliteter uden for banen.

- Han giver energi, er en ægte professionel og en god fyr, der giver sig 100 procent for sit hold, siger Machulla.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Afsløret af lydfil - Klubejer kræver 370.000 kr. (+)