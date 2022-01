Har ondt af modstander: - Det er forfærdeligt

BUDAPEST (Ekstra Bladet): At den igangværende EM-slutrunde er den mest uforudsigelige i mange år, blev understreget på søndagens pressemøde med den danske lejr. Mens forsvarsgeneralen Henrik Møllgaard var ved at se frem til det næste opgør mod Holland, tikkede der er nyhed ind.

Hollands topscorer, ja hele EM’s topscorer med 45 mål, Kay Smits, var testet positiv med corona. Det samme var yderligere to spillere fra den hollandske trup samt en leder. I forvejen er den hollandske cheftræner, Erlingur Richardsson, i isolation sammen flere andre spillere.

Så hvad skal Danmark nu forberede sig på? Og kommer der nye tilfælde hos hollænderne, når de bliver testet igen mandag? Fakta er, at omikron-varianten er løs i den hollandske lejr.

Anderledes forholder det sig hos danskerne. Det er stadig kun Hans Lindberg og en mediemedarbejder, som tester positiv. Resten af truppen er indtil videre gået fri, og det stiller naturligvis Danmark i en fordelagtig position inden mødet med Holland, som har været slutrundens helt store overraskelse. Med deres hurtige spil og opportunistiske indgang til kampene, har Holland vundet manges hjerter. Men tabet af Kay Smits er voldsomt, siger Henrik Møllgaard.

Dybt imponerede

– Det er først og fremmest forfærdeligt for Holland og for Kay Smits, som har spillet en vanvittig flot slutrunde. Vi er mange, der har været dybt imponeret over den måde, de har spillet på. Det har været suverænt det sjoveste hold at følge. De er virkelig gået til den og har spillet noget festligt håndbold, og der bliver bare spillet ud over isen. Det er hårdt, at lige nøjagtig Kay Smits skal ryge på det her.

Henrik Møllgaard har ondt af hollænderne. Foto. Lars Poulsen.

– Det gør også vores optakt noget anderledes. Men vi er desværre ved at være vant til det. Vi ved ikke helt, hvad vi møder, og så kan vi igen stå i en situation, hvor al presset er på os. Jeg håber, vi kan blive ved med at håndtere det.

– Hvordan tackler i de her situationer, hvor I ikke ved, hvad der sker den næste time?

– Vi har haft nogle frustrerede dage. Hver dag dukker der nye tilfælde op, og enten har vi spillet mod nogen eller spiller på klubhold med nogen, som er smittet. Jeg har selv været i kontakt med et par islændinge, som er røget, og som er kede af det efter at have spillet en flot turnering. Nu er det så Holland.

– Vi har siddet på et par kampdage og forberedt os på spillere og nogen løsninger og et sammensat spil, som så er blevet fuldstændig ødelagt. Det er desværre betingelserne. Vi er glade for, at vi er rimeligt omstillingsparate i forhold til at kunne reagere i kampene, og at vi har flere modeller, vi kan smide ind. Der er andre, der bliver en smule mere låste, men det gør da meget ved forberedelsen.

De danske spillere ved sjældent, hvad de kommer til at stå overfor. Derfor er glæden stor, når opgaven bliver løst. Her Mikkel Hansen og Mathias Gidsel efter sejren over Kroatien. Foto: Lars Poulsen.

En ærlig chance

– Op til kampen mod Island havde vi tre forskellige taktik-møder, hvor vi normalt er nede på et. På kampdage har vi været nødt til at skrue på tingene et par gange. Det er forfærdeligt. Og lige nu er det mest forfærdeligt for Holland, der skulle have haft en ærlig chance for at kunne spille sig i en semifinale.

– Hvor mentalt stærk synes du, at jeres egen trup er, når I sådan hele tiden skal omstille jer?

– Vi har været gode til at håndtere det. Et par gange har vi været nødt til at gå på banen og sige, at i dag bliver det kun med fokus på vores egne ting. Vi kan ikke bruge forberedelsen til noget. Det samme bliver opgaven mod Holland. Hvad i alverden vil de finde på? Kommer der mere syv mod seks, som vi har set, de har prøvet mod Frankrig, eller hvad har de egentlig tænkt sig?

Omstillingsparate

– Vi er nødt til i endnu højere grad at fokusere på vores egne ting, og det vi gerne vil. Vi har heldigvis en rigtig fin trup både i forhold til det mentale og til det at være omstillingsparat.

– Hvor meget fylder corona egentligt hos jer i lejren?

– Vi taler meget mere corona denne gang end ved tidligere slutrunder. Hver dag er der nyheder om, hvem der er ude, og hvilke hold der er svækket, og hvordan påvirker det nu resultaterne og mulighederne. Er det nogen, vi krydser med, eller skal spille imod.

– Det kan godt være, det var utopi at tro, at vi kunne holde den nye variant ude af den her slutrunde, men sat imod hvad der er gjort af tiltag og med tanke på tillidsprincippet, så har den her slutrunde haft det svært. Men jeg håber da, at vi til sidst står med de korrekte vindere. Det vi alle frygter lige nu, selv om vi er her på lige vilkår, er, at hvis nogen af holdene mister et par profiler, så kan deres chancer være forspildte.