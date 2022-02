Har været helt knust

Selvom der er gået noget tid siden den grufulde melding, har virkeligheden nu ramt Mathias Gidsel på den hårde måde.

Det, der lignede en grim skade i EM-bronzekampen mod Frankrig, blev bekræftet.

Den unge juvel har revet korsbåndet over i højre knæ.

- Det har været svært. Det har været hårdt, og jeg har selvfølgelig været enormt ked af det og knust, fortalte Gidsel til TV 2 Sport i sit første interview efter skaden.

Højre backen har aldrig tidligere i karrieren døjet med alvorlige skader, og den her vil holde ham ude i op til et halvt år, hvilket betyder, at han formentlig for sidste gang har spillet i den gule GOG-trøje.

Efter sæsonen skifter han nemlig til Füchse Berlin i Bundesligaen.

Og udsigten til at skulle tage afsked med den fynske klub på sidelinjen uden at lave det, han elsker, er det, der er den største nedtur, forklarer han videre i interviewet.

Mathias Gidsel var i smerter efter skaden. Foto: Lars Poulsen

Mathias Gidsel fik debut på landsholdet ved VM sidste år og har siden vundet tre medaljer i den nationale trøje.

I GOG er han blevet pokalmester, men mangler stadig en DM-titel.

Mandskabet har dog vist suverænt frem i indeværende sæson og topper ligaen med 35 point. I 18 kampe er det blevet til 17 sejre og et uafgjort resultat.

Lørdag blev Skjern i egen hal slået med 29-24.