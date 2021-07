Harpiks-helte til EM-fest: De er jo pissefede

Der var fest og ballade foran Hotel Marienlyst, da Henrik Møllgaard tirsdag formiddag sammen med de andre OL-harpiksatleter skulle til træning, og dén scene er naturligvis en gave til en morsom mand fra Vestjylland.

- Er du sindssyg. Jeg blev da en lille smule overrasket, da jeg stak hovedet ud af hotellet her klokken kvart over ti og så, der var SÅ mange mennesker og pigegarden ude foran. Jeg tænkte: Det plejer de sgu alligevel ikke, men det er da godt, de sætter pris på, at de forsvarende OL-mestre er flyttet ind på hotellet…

Der var flag, fest og ballade, og de sendte en pigegarde. Tæt på at være i overkanten, bare fordi vi skal over at træne, mener Henrik Møllgaard. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Henrik Møllgaard & Co. fandt en sidedør ud af hotellet i Hamlets by, som har været delt centrum for nationens interesse den sidste måneds tid.

Kan du mærke magien?

- Selvfølgelig. Jeg er da også oppe at køre flere dage i forvejen, når det her fodboldlandshold skal spille. Spillerne er jo pissefede! Det var sjovt lige at støde på dem her på Hotel Marienlyst, siger den store forsvarsspiller.

Og Mikkel Hansen og de andre to-meter mænd blev såmænd også spottet af nogle af de mange roligans.

- Der var faktisk nogen, der var søde nok lige at bemærke, at: Nå, der er også håndbold! Og så tilbage til fodboldspillerne igen, siger Henrik Møllgaard fra lejren, hvor Nikolaj Jacobsen sætter stor pris på kollgaen Kasper Hjulmand.

Han sad i Køln efter en af dansk klubhåndbolds største præstationer nogensinde, da Christian Eriksen sank om på banen i Parken. En time forinden have Aalborg Håndbold sensationelt slået Mikkel Hansen og Paris Saint-Germain ud af semifinalen i Champions League.

- Vi blev jo også voldsomt påvirkede, det ødelagde da fuldstændig vores aften, fortæller Henrik Møllgaard.

Der var musestille i den tyske spisesal den aften, mens spillere og ledere fulgte dramaet i Parken og forsøgte at blive opdateret via tv, internet og mobiltelefoner.

- Oplevelsen på bagkant af det har været sindssygt vild, og selvfølgelig har vi da alle sammen haft sympati for det, de har skullet gå igennem. Det er jo én ting – og den anden er måden, de har håndteret det på. Det har givet mig sindssygt meget, siger Henrik Møllgaard.

Henrik Møllgaard (tv) under træningen mandag i selskab med Johan Hansen, Jacob Holm og Magnus Saugstrup. Håndboldlandsholdet rejser i næste uge til den tropiske stillehavsø Okinawa op til OL i Tokyo. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Han har set et fodboldlandshold i forvandling erobre nationens hjerter.

- Det er jo blevet et helt andet hold at se op til, og der er helt sikkert nogle pissefede typer, som heller ikke har været bange for at sige, hvad de rent faktisk føler. Det glemmer vi sportsfolk måske engang imellem, for så er der lige noget, man skal nå og en bus, der er ved at køre.

- Der har jo været ting, der er gået langt ud over fodbolden, og det har de heldigvis været gode til at håndtere og samtidig sætte nogle ord på, siger Henrik Møllgaard.