- Havde ikke selv gjort det

Jan Pytlick har været heftigt kritiseret for at tage jobbet som landstræner for Saudi-Arabien, der akkurat som Qatar er kendt for at se småt på menneskerettigheder.

Spørger man håndboldlegenden Lars Christiansen, ville han ikke have gjort det samme som Jan Pytlick.

- Jeg kommenterer ikke så meget, hvad andre de gør. Havde jeg selv gjort det? Det havde jeg nok ikke, nej. Man må have respekt for, at der er nogen, der vælger det. Han har valgt, som han har valgt, siger han til Ekstra Bladet.

- Synes du, det er fair, at han får så meget kritik for det?

- Det vil der jo altid være, når der er noget, der er så specielt. Folk har en mening, ligesom det også var tilfældet til VM i Qatar. Folk vil altid være enige eller uenige. Der er flere sider af det, siger Lars Christiansen.

Tre tidligere håndboldstjerner til lørdagens sportsgalla - Lasse Svan, Christina Roslyng og Lars Christiansen. Foto: Claus Bonnerup

To sider af sagen

En anden håndboldlegende, Lasse Svan, forholder sig også til Pytlick-debatten.

- Det er et emne, der virkelig deler vandene. Den ene halvdel mener, det er forkasteligt, og den anden halvdel mener, at man skal lade folk gøre deres arbejde og dyrke deres sport.

- Jeg har altid været på den side, der bare gerne vil spille håndbold, siger han til Ekstra Bladet.

- En berigelse for Danmark

Heller ikke udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil forholde sig til Pytlicks valg.

- Jeg synes først og fremmest, at folk må stå til ansvar for deres egne handlinger. Jeg er ikke den, der skal stå og dømme folks karrierevalg. Jan Pytlick har valgt at tage et job, og det må han jo gøre, fordi han finder det sportsligt interessant. Eller på anden vis interessant. Det må han selv stå til regnskab for.

- Men helt generelt er det en berigelse for Danmark, at danskere har lyst til at tage ud i verden og snuse til nogle andre kulturer, siger han til Ekstra Bladet.

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, var også til sportsgalla lørdag aften. Foto: Claus Bonnerup

Skatteålen Pytlick

Af skattemæssige årsager er Jan Pytlick ikke i spidsen for Saudi-Arabien i de testkampe, som oliestaten spiller mod Danmark frem mod VM.

Pytlick har nemlig stadig dansk bopæl, men slipper for at betale skat i Danmark, hvis han ikke arbejder i landet, mens han opholder sig der. Derfor sidder han i stedet og ser kampene fra et hotelværelse i Malmø.

Skatteekspert og chefkonsulent i BDO, Henning Boye Hansen, har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at reglen ikke er vedtaget i Folketinget for at tilgodese en mand som Pytlick.

- Bør man kigge på lovgivningen i forhold til om en mand som Jan Pytlick skal have skattemæssige fordele ved at tage sådan et job i udlandet?

- Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder, men som jeg forstår det, så gælder den danske skattelov for Jan Pytlick, som den gør for alle mulige andre. Og så kan man slippe for at betale dansk skat, hvis man i øvrigt respekterer de regler, der er, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Det er vel også derfor, han sidder og ser sit hold få lammetæv af danskerne fra et hotelværelse i Sverige. Men det skal jeg ikke blande mig i.