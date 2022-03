Heindahl ude: - Bryder med mine værdier

Den danske landsholdsspiller Kathrine Heindahl har valgt at forlade sin klub, CSKA Moskva, da hun ikke kan se sig selv spille i et land, der er i krig

Kathrine Heindahl meddelte torsdag formiddag, at hun forlader klubben CSKA Moskva med øjeblikkelig virkning på grund af krigen i Ukraine.

- Som verdenssituationen har ændret sig den seneste uge, så kan jeg ikke se mig selv repræsentere et land, der er i krig, siger hun til Ekstra Bladet.

Udover det er der også et praktisk aspekt, der gør det svært for den danske stregspiller at spille i Rusland.

- Det er klart, at man bliver fanget i alle de sanktioner, der rammer Rusland, så det er både noget praktisk, men selvfølgelig bryder det også med mine personlige værdier.

Kort proces

Offentliggørelsen om ophævelsen af kontrakten med CSKA Moskva kom torsdag, men Kathrine Heindahl hældte allerede til at skulle væk, da Rusland gik ind i Ukraine en uge forinden.

- Fra torsdag blev jeg ret hurtigt klar over, at jeg ikke skulle blive i klubben, siger hun.

Hun sad i Danmark, da Rusland 24. marts invaderede Ukraine, så hun har med egne ord 'heldigvis' ikke skulle bekymre sig om, hvordan hun skulle komme fra Rusland til Danmark.

Processen med at rive kontrakten i stykker med den russiske hovedstadsklub gik ifølge Heindahl også smertefrit.

- Jeg har ikke en finger at sætte på det. Det er foregået meget stille og roligt og med stor forståelse fra begge parter, så det var en meget fredelig afsked, siger hun og fortsætter.

Kathrine Heindahl skiftede til CSKA Moskva fra Odense Håndbold i 2020.

- Det gør mig virkelig glad, at det kunne afsluttes venskabeligt, efter jeg har haft et godt halvandet år i Moskva.

Kathrine Heindahl boede med sin mand, Casper Eriksen, i Moskva. Den pludselige beslutning om at forlade klubben betyder heldigvis ikke, at de skal tilbage til Rusland for at pakke deres ting ned.

Hun fortæller, at klubben har været søde til at pakke sagerne i deres lejlighed, og så må de se på, hvornår det bliver muligt at fragte tingene tilbage til Danmark.

Intet planlagt

I samme meddelelse om ophævelse af kontrakten med CSKA blev det også offentliggjort, at hun har underskrevet en forhåndsaftale med Team Esbjerg fra sommeren 2022, hvor hendes kontrakt med russerne stod til at udløbe.

Hun ved dog ikke, hvad hun skal bruge tiden på indtil da.

- Jeg ved ikke endnu, om jeg skal finde et sted at spille, eller om jeg bare skal finde et sted at træne og have et deltidsjob. Måske skal jeg ud og rejse.

- Jeg tager det dag for dag, og så må vi se, hvad livet bringer, siger Kathrine Heindahl.

Foto: Ritzau Scanpix

I øjeblikket befinder hun sig sammen med de danske håndboldkvinder, der er i gang med at spille kvalifikationskampe til EM. Onsdag slog de overbevisende Rumænien 35-28.

De har gjort rent bord i de tre første gruppekampe med sejr over Færøerne, Østrig og senest altså Rumænien.

Sidstnævnte møder Danmark igen lørdag, men denne gang på dansk grund.

