Heindahl: Vi kan være med i toppen

- Jeg er 90 procent sikker

Trods to nederlag til Norge inden EM-turneringen går i gang, er stregspilleren Katrine Heindahl fra Moskva ikke i tvivl. Danmark kan være med.

- Vi må bare erkende, at Norge er verdens bedste til at udnytte fejl. Men jeg synes, at vi skal tage det med, at vi rent faktisk fik arbejdet os ind på Norge, trods de havde en tremålsføring. Det plejer vi at have rigtig svært ved.

- Jeg synes dog, at vi her til sidst manglede kynisme i forhold til at lukke kampen. Vi var jo på et tidspunkt foran.

- Men med det her, mener jeg, at vi har bevist, at vi kan være med i toppen. Det handler mere om, at vi fremover spiller 60 gode minutter og ikke kun 45.

- Det er nogle småting, vi skal hjem og kigge på inde Slovenien på fredag. Det er klart, vi skal hjem og omstille os. Slovenien er et andet hold med større skytter, og det skal vi selvfølgelig forberede os på.

