Hele hallen holdt vejret i få sekunder

Mads Mensah røg hårdt ned i gulvet, men fortæller efter kampen, at det kun var lige i situationen, at det gjorde ondt

Det kunne høres helt oppe på tilskuerpladserne.

Efter 31 minutter og 49 sekunder hamrede Mads Mensah direkte ned i gulvet inde i eget felt. På vej ned blev han endda ramt af bolden i hovedet.

Rundt blandt fansene kunne høres et kort gisp.

Også TV 2-kommentator Jonas Nyhøj italesatte episoden under opgøret.

- Oooh, Mads Mensah slår sig i sammenstødet. Han klasker hårdt i gulvet. Han er en kriger.

Mensah skar ganske kort ansigt og tog sig til siden, men rejste sig så straks igen. Det gør han jo nærmest altid den hårdføre danske stjerne.

Mensah var hurtigt på benene igen og kunne fejre sejren med holdkammerater og danske fans. Foto: Lars Poulsen

Efter storsejren på 43-28 over Belgien kunne Mensah da også fortælle, at der efterfølgende ingen problemer eller smerte er.

- Kunne du mærke noget, da du røg ned i begyndelsen af anden halvleg?

- Lige i situationen, men det gik heldigvis over. Det var fint.

Unikt

Mensah storroste de mange danske fans, der leverede en sublim stemning i Malmö Arena.

- Det var fantastisk. Det er sjældent, at vi får lov til at spille et mesterskab på udebane, hvor der så ikke var nogen forskel på, om vi spiller hjemme i Danmark eller her.

- Vi kan ikke bede om mere end det. Vi kommer alle sammen til at snakke om, hvor unikt det er, at vi er så heldige at få lov til at spille så tæt på grænsen.

De danske landsholdsspillere forsøger at forsvare VM-titlen, og mange af dem får god opbakning - her er kvinderne bag håndboldstjernerne.