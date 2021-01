Emil Jakobsen er stadigvæk i isolation og venter nu kun på en negativ test for at kunne spille VM

Det har været nogle hektiske dage for den danske fløjspiller Emil Jakobsen, der efter to positive coronatests måtte pakke kufferten og forlade sine holdkammerater i Kairo.

Men nu er der håb for landsholdsspilleren.

Mandag fik han sin første negative test og er blot yderligere én fra igen at få lov til at forlade sin isolation på hotellet ude ved lufthavnen.

Selvom Emil Jakobsen skal have taget sin anden test tirsdag, har han indstillet sig på, at det ikke bliver til VM-debut senere samme aften.

- Det er supertrist. Det er ikke den optakt, jeg havde tænkt mig. Jeg var sammen med holdet i 11 dage, og dagen før vi skal spille kamp, er min test positiv. Hele min verden faldt under mig. Det var en virkelig tung fornemmelse, siger Emil Jakobsen til Ekstra Bladet.

Emil Jakobsen er lukket inde på dette hotelværelse. Han har nu været der i tre dage. Privatfoto

En surrealistisk fornemmelse

Fløjspilleren har tilbage i december været smittet med virussen, og derfor tror han også, at det er gamle antistoffer, der findes i prøverne.

Inden landsholdet tog afsted, kunne GOG-profilen nemlig fremvise ti negative tests på dansk jord samt en enkelt med samme resultat i Egypten.

- Det hele er meget surrealistisk. Jeg er i isolation i et andet land og på et andet hotel. DHF (Dansk Håndbold Forbund, red.) har kæmpet for, at jeg kunne blive, men sådan er protokollen, siger Emil Jakobsen.

DHF's sportschef, Morten Henriksen, fortæller til TV2 SPORT, at de er i en vanskelig situation og har svært ved at blive kloge på reglerne.

- Først fik vi at vide, han fik lov til at komme ind på hotellet, men at han skulle i isolation og have to yderlige PCR-tests. Det er så sat ned til én. Men beskeden fra IHF er, at han egentlig med en enkelt PCR-test mere – 48 timer siden den sidste – kan entrere både hotellet og turneringen, siger Morten Henriksen til TV2.

Udsigten fra værelset er flot, desværre må Emil Jakobsen bare ikke gå ud. Privatfoto.

Selvom det endnu ikke er blevet til VM-debut forsøger Emil Jakobsen at tackle situationen med et smil og en positiv tilgang.

- Jeg prøver at finde de små glæder frem. Jeg ser en masse serier og spiller noget PlayStation. Jeg er i kontakt med spillere og ledere hver dag, hvilket er et trygt bagland,siger Emil Jakobsen.

Han sidder også klistret til skærmen, når Danmark tirsdag spiller mod Argentina klokken 20.30.

Alle danskere er negative

