Helt enig: - Hvad fanden skulle han gøre anderledes?

Mandag blev spændingen udløst.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har udvalgt 18 spillere, der skal til VM i januar.

Og han har ramt plet. Det mener i hvert fald Viaplay-ekspert Joachim Boldsen.

- Han holder fast i det, der fungerer. De har vundet VM de to seneste gange. Hvad fanden skulle han gøre anderledes? Jeg ville heller ikke gøre noget anderledes. Jeg tror, at jeg havde taget nøjagtigt de samme 18, siger den tidligere landsholdsspiller til Ekstra Bladet.

- Det mest overraskende er vel egentlig, at han fandt plads til Lukas Jørgensen. Jeg håbede på, at han vil gøre det. Det er et fantastisk valg.

Lukas Jørgensen er meget fortjent udtaget til VM, siger Boldsen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Selvfølgelig vil der kunne sidde nogle og sige 'hvorfor er jeg ikke kommet med?'. Vi har nogle spillere, der har gjort det ganske fremragende i Bundesligaen, men dem der er med, har gjort det lige så godt.

- Hvem kan være mest skuffet af dem, der ikke er med?

- Det må nok være en keeper. Jannick Green, Emil Nielsen eller begge to. De har stået rigtig godt, men jeg tror godt, at de har vidst det.

Mikkel Hansen og Niklas Landin spillede mod hinanden i torsdags, da Kiel slog Aalborg i Champions League. Til januar skal de to verdensstjerner sammen forsøge at vinde VM for tredje gang i træk. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mikkels form

Mikkel Hansen har haft det svært den seneste tid i Aalborg, men han skal nok levere til VM, spår Boldsen.

- Lad os bare sige, at han har en tendens til at være rigtig, rigtig god for Danmark. Selvfølgelig er der et spørgsmålstegn. Han var ude et helt år, og man kan godt se, at der er tegninger til noget, men det er ikke den, Mikkel Hansen vi så for et år siden, men det kan det snildt blive.

- Han passer bare godt ind i måden, man spiller på på landsholdet. Det skal nok blive rigtig godt med ham. Og så er der Simon Pytlick, hvis det ikke fungerer, siger Boldsen.

VM spilles fra 11.-29. januar i Sverige og Polen.