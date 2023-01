Helt forbløffet på hotelværelset

Saudi-Arabien fik læsterlige klø af Danmarks håndboldherrer torsdag aften.

Det kom bag på Danmarks landstræner, Nikolaj Jacobsen, at niveauforskellen var så stor, og det kom også bag på Jan Pytlick.

Den tidligere landstræner for Danmarks kvinder er nu træner for Saudi-Arabien. Og selvom han af skattemæssige årsager ikke oplevede kampen fra nærmeste hold i Odense, så var han overrasket over nederlaget på 16-43.

- Jeg vidste jo godt, at forskellen ville være kæmpestor mellem de to mandskaber, men at vi skulle sættes så meget af, havde jeg ikke regnet med, siger Jan Pytlick til TV 2 Sport.

Af skattemæssige årsager har han nemlig ikke lov til at arbejde i Danmark, da han har bopæl i Danmark og er ansat i Saudi-Arabien. Han så derfor torsdagens kamp fra sit hotelværelse i Malmø.

Pytlick om kontroversielt job: - Jeg har positive oplevelser

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jan Pytlick var ikke til stede under kampen. Arkivfoto: Astrid Dalum

Jan Pytlick har siden i sommer været træner for Saudi-Arabien, der er med ved VM, som begynder i næste uge.

Men hans arbejde med spillerne så ikke ud til at have haft nogen effekt mod Danmark, og det skuffer ham.

- Vi har arbejdet rigtig meget med noget hurtigt spil og krydsspil, og jeg så ikke noget af det, siger Jan Pytlick.

Saudi-Arabien møder Danmark igen lørdag. Her skal de to mandskaber mødes i Royal Arena i København.

Jan Pytlick havde torsdag overladt tøjlerne til sin assistenttræner, danske Morten Soubak, og det kommer han også til lørdag.