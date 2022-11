Helt tæt i toppen: Dufter af vild guldkamp

Det blev nok en gang til to point for GOG onsdag, men mod Skanderborg Aarhus Håndbold måtte det fynske tophold kæmpe hårdt for at tage sejren.

Østjyderne bed således fra sig, og kampen var spændende helt frem til slut. Den endte med en GOG-sejr på 32-31.

Det er GOG's femte sejr i træk, og holdet har dermed på andenpladsen igen blot et enkelt point op til topholdet Aalborg Håndbold.

Skanderborg Aarhus har nu tabt tre kampe i træk og ligger på niendepladsen.

Første halvleg var ganske jævnbyrdig, dog med GOG et enkelt skridt eller to foran. Det stod således lige flere gange, men på intet tidspunkt var hjemmeholdet foran.

En god afslutning gav GOG en pauseføring på 15-12. Den blev hurtigt øget til 20-15 i anden halvleg.

Det fik hjemmeholdet til at tage en timeout, og pludselig var Skanderborg Aarhus som forvandlet. 15-20 blev til 21-21. GOG-træner Nicolej Krickau ville nu have en snak med sit hold.

Gæsterne fik derefter igen etableret en komfortabel føring på et par mål, men Skanderborg Aarhus holdt snor i GOG.

I slutfasen blev GOG's føring adskillige gange reduceret til et enkelt mål, og med halvandet minut tilbage havde hjemmeholdet bolden med mulighed for at udligne.

Den blev dog smidt væk. Efter et langt GOG-angreb fik Skanderborg så en sidste mulighed for at udligne, men der var kun små ti sekunder tilbage på kampuret, og det var ikke nok.

Ribe-Esbjerg kom onsdag op på tre sejre i træk i ligaen, da det hjemme mod Fredericia blev til en sejr på 34-32. Vestjyderne har nu 14 point på femtepladsen. Fredericia ligger på syvendepladsen med 11 point.

Skjern vandt for fjerde kamp i træk onsdag. På hjemmebane blev Mors-Thy slået med 36-27. Skjern har 16 point på tabellens fjerdeplads.

Sønderjyske fyrede tirsdag træner Klavs Bruun Jørgensen efter en række sløje resultater, og de fortsatte onsdag. Her blev det til et nederlag på 25-31 til KIF Kolding, der ligger nummer tre med samme antal point som Skjern.

