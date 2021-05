At den politiske genåbningsaftale ikke tillader tilskuere til håndboldkampe, vækker stor harme i sporten, der står midt i at afvikle årets slutspil.

- Det er så trist, og det gør ondt at læse, ligesom det er dybt frustrerende at skulle meddele vores fans og sponsorer, at de endnu ikke må komme til håndbold.

- Og det virker helt uforståeligt, når en ekspertgruppe siger, at vi godt kan bruge superligamodellen til håndbold, siger Jan Larsen, direktør i Aalborg Håndbold og medlem af Divisionsforeningens bestyrelse.

Han henviser til, at en ekspertgruppe anbefalede, at man kunne åbne for siddende tilskuere til indendørs sportsbegivenheder med tilskueropdeling i sektioner med op til 500 tilskuere i hver sektion. Den anbefaling fandt ikke politisk opbakning.

- Jeg er blevet kimet ned af andre direktører i dag, og ingen kan forstå det. Ingen kan se logikken, og vi ser virkelig frem til at høre årsagen. Det her berører jo også basketball og badminton, påpeger Jan Larsen.

- Vi kan ikke se, hvorfor vi er de eneste, der ikke må, når vi ser, at alt andet åbner – som biografer og teatre. Det er rigtig synd for alle de klubber, der bliver berørt. Da vi senest havde åbent for publikum, var der mig bekendt ikke et eneste smittetilfælde.

I håndboldsporten håber man på en lempelse fra 21. maj.

- Men hvorfor ikke nu? Der er klubber, der ikke når at møde deres fans og sponsorer og sige tak for i år, siger Jan Larsen og peger på de store konsekvenser, tilskuerløse kampe har for klubberne – ikke mindst økonomisk.

- De venter i forvejen på en afklaring omkring støtte til arrangementer for efteråret. De er endnu ikke afregnet, og jeg kender ingen klubber, der har fået at vide, hvad de er berettiget til i støtte.

- Men måske har vi ikke råbt højt nok – som de restauranter, der nu har fået fjernet den halve times frist med bordbestilling. Men vi har nok bare forventet det i forhold til ekspertgruppens anbefalinger, lyder det med et suk fra Jan Larsen.