Helt uforståeligt

DET BLEV til en pligtsejr over Montenegro i åbningskampen ved EM i Ungarn og Slovakiet. Men det blev slet ikke så finslebet, som vi nok var mange, der havde sat næsen op efter. Især blev anden halvleg lidt noget rod med for mange tekniske fejl. Sådan er det ofte i åbningskampe, men Nikolaj Jacobsen måtte virkelig skrue bissen på for at holde sine folk til ilden.

MÅSKE fordi spændingen hurtigt gik af kampen. Danmark var stort set overlegne i alle spillets faser. Kun defensiven havde problemer med de lidt uortodokse montenegrinere, som angreb lavt på det danske midterforsvar. Det kostede et par danske udvisninger, men efterhånden fik Henrik Møllgaard og kompagni styr på tingene.

OG I MÅLET udstrålede Niklas Landin urørlighed. Det var store redninger, han diskede op med, blandt andet flere straffekast, og han kyste de montenegrinske skytter. Han ligner en mand, der får en rigtig stor slutrunde, og når keeperen står på den måde, så plejer det at ende med medaljer.

I DET DANSKE angreb fik Rasmus Lauge en halvskidt begyndelse på kampen. Han kom ellers til fine muligheder, men afslutningerne var ikke topklasse. Med sin fysik og angrebslyst tiltrak han sig dog så meget opmærksomhed, at der blev god plads til Mikkel Hansen, og han havde ikke svært ved at finde målet. Præcis som Niklas Landin ligner Mikkel Hansen også en mand, der er på et togt efter guld.

MEN IGEN var Mathias Gidsel den helt store oplevelse. Som en af de få holdt han højt niveau gennem hele kampen. Han scorede fire på fire forsøg, trak et hav af straffekast og var oplægger til lige så mange mål. Det er uforståeligt, at han ikke blev kåret som kampens spiller.

Landin fik hæderen. Foto: Lars Poulsen

DANMARK fik den forventede store sejr. Men der er plads til forbedringer i fortsættelsen.

I DEN første kamp i Danmarks gruppe vandt Slovenien 27-25 over Nordmakedonien. Det var et regulært Balkan-brag med masser af vilje og fight, men også med mange tekniske fejl. Kønt var det ikke hele vejen igennem.

DANMARK møder Slovenien lørdag og Nordmakedonien mandag. De to bedste hold i gruppen går videre til mellemrunden, som begynder på onsdag i Budapest.

Flere seere var rasende under kampen - læs mere her.