Helt usædvanligt: Her er den danske forklaring

En besynderlig episode fandt sted i slutningen af første halvleg, da Danmark og Frankrig tørnede sammen i den sidste kamp i mellemrunden ved EM.

Danskerne var foran 17-12 og angreb ned mod det franske mål med en mand i undertal.

Tiden tikkede ned, men der var rigeligt med sekunder, og Jacob Holm stod med bolden. Desværre fik hverken han eller Danmark noget ud af den ellers gunstige situation.

Pludselig tudede hornet til pause, og det uden at det danske angreb overhovedet endte med en afslutning.

Ifølge Jacob Holm var der tale om en misforståelse.

- Der blev råbt et system, og jeg ventede på, at systemet blev kørt. Det skete ikke, og så løb det lidt ud i sandet. Vi vidste ikke, hvor vi skulle løbe hen.

- Det må jo ikke ske i slutfasen af en kamp, men vi var foran med fem mål, og jeg tror, at det var med til at gøre, at man kunne smile lidt af det i stedet, siger en ellers velspillende Jacob Holm.

Lasse Svan havde godt luret, hvad klokken var slået.

- Vi mistede bare tiden, tror jeg. Jeg kunne godt se, at der manglede ti sekunder, og jeg tænkte egentlig, at vi byggede noget op.

- Jeg glemte at få råbt ind til dem, fordi jeg egentlig troede, at der var styr på det. Men da der manglede fem sekunder, kunne jeg godt se, at det var der måske ikke helt alligevel. Det må helst ikke ske, men det sker. Hellere i dag end på fredag, siger han.

Trods misforståelsen gik danskerne til pause med en føring på fem mål, og først i slutningen af opgøret fik franskmændene kontakt.

Fra et dansk synspunkt var timingen imidlertid ubarmhjertig.

De olympiske mestre tog sin første føring med halvandet minut tilbage af kampen og vandt opgøret med 30-29.

Danmark var dog i forvejen garanteret en plads i EM-semifinalen og møder fredag Spanien i samme hal i Budapest.

Det opgør spilles klokken 18.00, mens Sverige og Frankrig mødes i den sene semifinale, der fløjtes igang klokken 20.30.