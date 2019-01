Helt utilstedeligt angreb på danskere: - Han er en dårlig taber!

- Det berettiger ikke Lino Cervar til at komme med en række voldsomme og helt udokumenterede angreb på danske dommere og på dansk håndbold, som nærmest bliver udstillet som en håndboldmafia, skriver Ekstra Bladets kommentator, Jan Jensen

DEN kroatiske landstræner Lino Cervar har endnu engang rettet et voldsomt angreb på danske dommere specielt og på dansk håndbold generelt.

Denne gang på grund af en kendelse i opgøret mellem Kroatien og Tyskland i går i Køln, hvor tyskerne vandt en kneben sejr på 22-21 og dermed sendte Kroatien ud af medaljekapløbet.

KNAP halvandet minut før tid dømte de to danske dommere, Mads Hansen og Martin Gjeding, en angrebsfejl på Kroatien. Det udnyttede tyskerne til et hurtigt kontraangreb og en scoring, som var med til at cementere det tyske sejr.

Nu har jeg set situationen mange gange på video, og det er en tvivlskendelse. Den kunne dømmes, og den kunne ikke dømmes. Præcis som der mange gange i løbet af de tætte kampe ved VM vil være kendelser, som landstrænerne ikke vil være enige i.

Lino Cervar havde yderst travlt med at brokke sig til dommerne. Foto: Ritzau Scanpix

MEN det berettiger ikke Lino Cervar til at komme med en række voldsomme og helt udokumenterede angreb på danske dommere og på dansk håndbold, som nærmest bliver udstillet som en håndboldmafia.

Mads Hansen og Martin Gjeding er blandt verdens bedste dommerpar, og de har før stået i arenaer som den i Køln, og de har før været under et voldsomt pres. Men de er rutinerede, og de kan stå for det.

Lino Cervar er er kendt som en utrolig dårlig taber. Nok ligner han Woody Allen, men han har ikke dennes formildende charme. Den helt store katastrofe for Kroatien og for Lino Cervar personligt var det overraskende nederlag i den forrige kamp til Brasilien. Og det var en kamp uden danske dommere.

HAVDE Kroatien slået Brasilien, kunne de tåle at tabe til Tyskland og stadig nå en semifinale. Nu er den mulighed væk. Ved at skyde på de danske dommere fjerner Lino Cervar opmærksomheden fra blamagen mod Brasilien.

Det var ikke Mads Hansen og Martin Gjeding, der sendte Kroatien ud af VM-medaljespillet. Det klarede Lino Cervar og Kroatien helt selv.

CERVARS opførsel er helt utilstedelig, og jeg formoder, at det Internationale Håndboldforbund tager hånd om sagen, og idømmer ham en eller anden form for straf eller karantæne.